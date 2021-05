Se state cercando un dispositivo top di gamma premium ma dal costo contenuto, iPhone 11 Pro Max è ciò che fa al caso vostro. Su Amazon, la variante da 512 GB di storage ricondizionata si trova a soli 899€ con spedizione celere del colosso di e-commerce e possibilità di acquistare il telefono pagando a rate con il servizio di CreditLine di Cofidis.

iPhone 11 Pro Max: una scelta vincente

In primo luogo parliamo di un top di gamma ancora attualissimo: è stato annunciato nel settembre del 2019 e vanta specifiche premium che sono ancora oggi un “must” per gli appassionati e non solo. Il suo processore è l'Apple Bionic A13 e dispone di un meraviglioso pannello Retina OLED da 6,5 pollici. Anteriormente c'è la camera HD da 7 Max perfetta per videochiamate e selfie in alta risoluzione.

Non di meno, sono presenti tre fotocamere con flash LED posteriormente. Con queste ottiche si possono fare video in 4K fino a 60 fps e in slow motion fino a 240 fps. Il telefono gode di una wide, un'ultra wide e una tele 2X.

A meno di 900€, iPhone 11 Pro Max è una scelta vincente. È vero, è un ricondizionato ma godrete comunque della massima qualità di Apple e del servizio di e-commerce americano. Dulcis in fundo, avrete un telefono capace di reggere qualsiasi videogioco da mobile (anche quelli di Apple Arcade).

Con 512 GB di spazio non dovrete mai temere di rimanere “a secco”. Ad ogni modo, vi consigliamo l'abbonamento ad iCloud a soli 0,99€ al mese per disporre di ulteriori 50 GB annuali per l'archiviazione dei propri dati in cloud. Vi farete tentare? Il melafonino è generoso nelle dimensioni ma anche nelle sue prestazioni.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 11 Pro Max: tutti i prezzi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Apple

Apple iPhone 11 Pro Max

Smartphone