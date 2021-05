Hai sempre desiderato uno smartphone Apple? iPhone 11 Pro è in offerta su Amazon a soli 876,00€. Il ribasso del 26% produce uno sconto di 306,66€ che rende l'acquisto letteralmente obbligatorio.

Le spedizioni sono rapide in tutta Italia, ma hanno un costo di 4€.

iPhone 11 Pro: bellissimo in Verde Notte e non solo

Il melafonino acquista un tocco di stravaganza in questa sua colorazione Verde Notte risultando sempre elegante e sofisticato. Disponibile nella versione da 64 GB, iPhone 11 Pro è uno smartphone degno di nota.

Il display montato è ampio e grazie ai suoi 5,8 pollici di estensione consente una visione dei contenuti immersiva. La tecnologia Super Retina XDR e il pannello OLED restituiscono immagini di elevata qualità e dai colori profondi e vividi.

Il chip A13 Bionic con Neural Engine è una garanzia in quanto consente di utilizzare il dispositivo in multitasking senza mai cadere in rallentamenti e surriscaldamenti.

Spicca ovviamente il comparto fotografico. Sul retro è presente una tripla fotocamera dotata di obiettivo ultra grandangolare da 13 mm, obiettivo grandangolare da 26 mm e teleobiettivo da 52 mm. È possibile girare video in 4K fino a 60 FPS anche in modalità notte e ritratto.

Ammontano a 12, invece, i magapixel della fotocamera dedicata ai selfie, la quale può girare sia video in 4K che in slow motion.

La batteria assicura un'autonomia giornaliera, inoltre è incluso in confezione l'alimentatore da 18W per una ricarica veloce. Il pannello posteriore in vetro, poi, consente di ricaricare anche in modo wireless.

Per non farsi mancare nulla, infine, è presenta il Face ID per tutelare la propria privacy e la sicurezza.

Apple iPhone 11 Pro da 64 GB in colorazione Verde Notte è disponibile su Amazon a soli 876,00€. Acquistalo oggi e ricevilo in tempi brevi. Le spedizioni hanno un costo di 4,00€ e sono operate a partire da 2/3 giorni dal momento dell'ordine. Questo smartphone, infine, è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis. Sceglilo come mezzo di pagamento in fase di checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone