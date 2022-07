iPhone 11: LUI è quello da comprare OGGI (solo 415€)

Oggi ci troviamo di fronte ad uno sconto incredibile per uno di telefoni più venduti di sempre. Stiamo parlando di iPhone 11, un vero Best Buy che da anni conquista il cuore degli utenti. È stato presentato nel settembre del 2019 ma ancora oggi si presenta come una validissima soluzione per tutti coloro che vogliono un device della mela ma vogliono pagare poco. Vi segnaliamo che il telefono in questione è un ricondizionato, vale a dire un prodotto usato ma come nuovo. Vanta 64 GB di memoria interna, e in colorazione viola, ed è ovviamente, sbloccato da qualsiasi operatore. Può essere vostro a soli 415,00€ ma internamente ed esternamente sarà proprio come uno nuovo.

Acquistandolo oggi da Amazon poi, avrete tutta la garanzia del mondo e in più potrete pagarlo in comode rate così da dormire sonni tranquilli.

iPhone 11: che sconto incredibile!

Come detto, lo smartphone è stato ispezionato, testato e certificato dagli esperti di Amazon, è valutato come “eccellente“ e non mostra segni o danni visibili all’occhio umano. Unica pecca, è che gli accessori potrebbero non essere originali ma perfettamente compatibili e funzionanti.

Inutile dirvi che è presente un processore Apple Bionic A13 potentissimo, un modem 4G per la navigazione veloce ed è resistente all’acqua e la polvere. Ci sono due fotocamere da 12 megapixel ciascuna (grandangolo e ultra grandangolo) E il software è davvero incredibile. Modalità notte, ritratto e possibilità di girare video in 4K a 60 fotogrammi al secondo. C’è il face ID per l’autenticazione sicura e potrete anche pagare con Apple Pay grazie al chip NFC.

Non vi abbiamo ancora convinto? Sappiate che iPhone 11 è disponibile ad oggi, ma ci sono pochissimi pezzi a 415,00€. Quindi dovete essere veloci per portarvi a casa uno dei gadget più venduti e richiesti degli ultimi anni. Volendo, c’è anche la consegna gratuita è veloce. Le ordinate entro poche ore e sarà casa vostra già domani o dopodomani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

