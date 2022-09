iPhone 11: è lui il Best Buy del giorno su Amazon (-17%)

iPhone 11 è il telefono top di casa Apple del 2019. È stato un dispositivo davvero eccezionale in quell’anno ed ha rappresentato una vera rivoluzione nell’azienda. In primo luogo a introdotto un sistema di due lenti con sensore fotografico ultra grandangolare. Finora non si era mai visto a bordo di un melafonino, visto che la compagnia di Cupertino insisteva nel portare solo ottiche tele.

Tra le altre cose, è stato uno dei terminali più venduti di sempre per Apple: la sua autonomia eccezionale ha rappresentato un punto di svolta e il processore potente, l’Apple Bionic A13, è stato ampiamente apprezzato come un chip incredibilmente parco nei consumi. Dobbiamo quindi segnalare che questo gioiello è oggi in sconto su Amazon a 554,00€ con spedizione gratuita. Si tratta di un prodotto nuovo e quindi non ricondizionato, con la memoria interna da 128 GB. Ma la domanda che tutti ci poniamo è la seguente: ha senso acquistare un terminale del genere oggi nel 2022?

iPhone 11 da 128 GB, che occasione a questo prezzo

Non giriamoci intorno; questo è un dispositivo ancora valido nel panorama della telefonia moderna ed è un’ottima soluzione per chi vuole un device di Apple senza spendere troppo. È aggiornato e lo sarà ancora a lungo visto che riceverà iOS 13 ma anche le nuove interazioni dei prossimi anni.

Ha un design senza tempo come ci piace chiamarlo noi. Questo vuol dire Che sarà sempre alla moda con il frame in alluminio riciclato di altissima qualità e con una parte posteriore in vetro che supporta la ricarica wireless, quella MagSafe e via cavo da 15 W. Ottime le Fotocamera che hanno una risoluzione di 12 megapixel e che girano video in 4K. C’è anche una modalità notte per realizzate splendide immagini anche in condizioni di scarsa luminosità.

Dulcis in fondo, il processore è una garanzia che si comporta bene in qualsiasi operazione. Se utilizzerete il dispositivo per i social non aver alcun problema, ma anche se lo adopererete per giocare a qualche titolo presente sull’App Store o su Apple Arcade.

A 554,00€ con spedizione gratuita dovete comprarlo Subito prima che finiscano le scorte su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.