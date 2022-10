iPhone 11 crolla su eBay a prezzo WOW: affare d'oro del lunedì

Solo Apple è in grado di offrirti smartphone capaci di garantirti un’esperienza di utilizzo sempre al top per molti anni, motivo per cui l’offerta eBay sull’iPhone 11 da 128 GB è ancora oggi un’occasione d’oro che non puoi assolutamente farti scappare.

Ad un prezzo molto vantaggioso di appena 549€ – ricorda che con PayPal lo puoi pagare in tre comode rate senza interessi e senza busta paga -, lo smartphone del colosso di Cupertino è ancora oggi al top delle classifiche.

Offerta epica su eBay per l’ottimo iPhone 11 di Apple: non fartelo scappare

Realizzato con materiali di altissimo livello che vedono una perfetta combinazione tra alluminio e vetro, lo smartphone di fascia premium di Apple monta un bellissimo pannello Liquid Retina HD da 6.1 pollici super fluido e una fotocamera frontale per selfie sempre eccellenti.

Sotto il cofano, inoltre, un potentissimo processore Apple è sempre pronto a regalarti un’esperienza di utilizzo senza lag, intoppi o altri problemi software, mentre sul retro un sistema a doppia fotocamera da 12 MP è sempre a tua disposizione per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica.

Cosa stai aspettando? L’ottimo smartphone di Apple può essere tuo a un prezzo davvero accattivante, ma solo se fai in fretta e lo metti subito nel carrello. Ricorda, infine, che se decidi di acquistarlo tramite PayPal puoi scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

