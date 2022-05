iPhone 11 crolla di prezzo su eBay al minimo storico: offerta SHOCK

L’offerta eBay sull’iPhone 11 da 128 GB con lo sconto del 15% è una di quelle che non devi farti scappare se stai prendendo in considerazione l’idea di acquistare uno tra i migliori smartphone mai realizzati da Apple. Nonostante non si tratti dell’ultimo modello disponibile in commercio, a questo prezzo è senza ombra di dubbio un device che non ha nulla da invidiare a dispositivi molto più recenti.

Il design è ancora oggi molto attuale e piacevole, merito certamente delle cornici ben ottimizzate e del buon bilanciamento generale che ti permette di utilizzarlo con una mano senza affaticarti.

iPhone 11 da 128 GB crolla di prezzo in questa imperdibile offerta di eBay

L’iPhone 11 è dotato di un bel display da 6.1 pollici ad altissima risoluzione con tecnologia Face ID per lo sblocco rapido con il proprio volto: non è nemmeno necessario perdere tempo a digitare il PIN di accesso, ma ti basta semplicemente guardare il display per sbloccare il telefono e iniziare subito ad utilizzarlo.

Posteriormente è presente una doppia fotocamera lodata a destra e manca per le sue incredibile qualità fotografiche e per l’invidiabile stabilizzazione dell’immagine durante i video, mentre sotto il cofano trova posto il potente processore A13 super ottimizzato per garantirti sempre un’esperienza di utilizzo al top senza lag, crash o altri problemi.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Apple al prezzo più basso mai raggiunto prima: col il codice coupon “MENO15EDAYS” lo ricevi a casa con il 15% di sconto al prezzo di appena 500 euro. Se sei alla ricerca di un vero top di gamma in tutto e per tutto a un prezzo molto vantaggioso, questa è l’occasione giusta per mettere le mani su uno smartphone che ha ancora tutte le carte in regola per offrirti un’esperienza di utilizzo al top.

