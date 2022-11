iPhone 11 con lo sconto del 21%: è lui quello da comprare

Se state cercando uno smartphone top di casa Apple ma non volete spendere molto, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo dell’ottimo iPhone 11, un Best Buy campione di vendite che, nel 2020, è stato eletto perfino come “il telefono più venduto dell’anno” (prima dell’arrivo dei modelli 12 e 12 Pro, ovviamente). Ancora oggi è un prodotto validissimo che si colloca in una fascia di mercato (quella dei midrange) che è molto agguerrita e che vede tanti competitor pronti a sfidarsi per il trono.

Il melafonino in questione dispone di caratteristiche ancora intriganti; certo, manca il modulo 5G e non c’è il design squadrato, ma è ancora attualissimo con il suo chip interno (lo stesso che troviamo in iPad di nona generazione) e con due fotocamere di alto profilo presenti a bordo. Come detto, lo trovate su Amazon a soli 483,02€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del gadget. Il modello che vi segnaliamo ha ben 128 GB di Storage interno, così potrete archiviare tutti i vostri file preferiti e installare le app che desiderate.

iPhone 11: ancora una valida scelta

Inutile dirvi che va ancora molto bene. Ci sono moltissimi utenti che sfruttano con piacere ancora oggi questo smartphone; grazie alla policy di Apple infatti, viene aggiornato per tanti anni e adesso dispone perfino di iOS 16.1.

Lo schermo è un meraviglioso pannello LCD IPS da 6,1 pollici Super Retina con bordi sottili, contenuti e simmetrici e Face ID incastonato nel notch.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A13 con modem 4G LTE. Il chip è stato ampiamente collaudato e consente anche di usare il telefono per giocare ai titoli più impegnativi e divertenti (pensiamo a PUBG Mobile o a COD Mobile, ad esempio). Con soli 483,02€ vi portate a casa un prodotto ancora oggi validissimo; siate veloci, non sappiamo per quanto durerà questa offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.