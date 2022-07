iPhone 11, che passione: follia ESTIVA, fallo tuo ADESSO

iPhone 11 è uno smartphone di fascia alta di Apple rilasciato nel 2019. Il dispositivo vanta ancora oggi un estetica accattivante con doppia fotocamera, pannello LCD da 6,1“ retina con funzionalità al top. Non di meno, è ancora aggiornatissimo e lo sarà per moltissimo tempo, grazie all’ottimo supporto software da parte dell’azienda di Cupertino.

Lo smartphone oggi si trova su Amazon a soli 559,00€ nella versione da 128 GB con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Il device è venduto e spedito da Amazon e se le ordinate entro poche ore sarà a casa vostra entro la fine della settimana. Non si può comprare in più colorazioni ma quella nera e quella più elegante e minimal, adatta a tutti quanti. Da chi cerca un telefono discreto a chi vorrebbe comprare un prodotto classico a cui abbinare cover colorate e frizzanti.

Ma può avere senso nel 2022 acquistare un iPhone 11?

La risposta è scontata ed è anche molto immediata: certo che sì, con lo sconto al 16% poi, diventa ancora più accattivante e ancora più intrigante. Il prezzo di un medio gamma ma è un telefono ancora oggi pulitissimo. Se lo acquistate oggi, avrete la possibilità di pagarlo a rate con il servizio di Cofidis.

Citiamo poi la disponibilità immediata per chi sceglie di comprarlo oggi, la possibilità di fare resi gratuiti ma anche la consegna presso un punto di ritiro per il preoccupare se siete in vacanza in questi giorni.

È uno dei telefoni dall’autonomia più elevata e poi registrare video in 4K HDR. Il comparto fotografico assicura performance degne di nota con una modalità notte che vi farà realizzare scatti al buio perfetti e foto creative con il grandangolo davvero spaziali. Il modem 4G incluso nel processore e questo permette di avere velocità in download davvero alte.

iPhone 11 a 559,00€ è da non lasciarvi fuggire. È un telefono da prendere al volo ma dovete essere molto veloci; Potrebbe andare a ruba in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 11 : tutti i prezzi

24,90€ per un Apple iPhone 11: è questa oggigiorno la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto, opzione accessibile grazie a Ebay.

Ecco una tabella con tutte le offerte accessibili.