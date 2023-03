iPhone 11 (128 GB): il telefono da comprare su Amazon oggi

Se state cercando nuovo telefono di fascia medio alta e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione che farà sicuramente al caso vostro. iPhone 11 infatti, con memoria da 128 GB e in colorazione bianca, si porta a casa a soli 537,00 € di spese di spedizione gratuite incluse. Considerate che la consegna sarà celere quindi il pochissimi giorni il device sarà a casa vostra.

Il terminale riceverà numerosi vantaggi esclusivi con Amazon; come non segnalare la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. In seconda istanza riceverete anche la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto.

Godrà poi della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, ma anche della garanzia di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 11: perché sceglierlo da Amazon?

Inutile negarlo: iPhone 11 è ancora oggi un Best Buy anche a distanza di anni. Presenta caratteristiche validissime nel settore, ma dispone perfino di una serie di funzionalità eccezionali. È aggiornato e lo sarà ancora per moltissimo tempo; questo vorrà dire che sarà un buon investimento per il futuro.

Troviamo infatti un pannello LCD IPS retina da 6,1” che si vede bene in ogni condizione di luce, e sulla parte posteriore vi sono due sensori fotografici che girano video in 4K HDR Dolby Vision. Sempre sulla back cover vi è poi il supporto alla ricarica MagSafe e alla tecnologia wireless.

Sotto la scocca batte il potente processore Apple Bionic A13, lo stesso chip che è presente in iPad (2021). Questo assicura prestazioni elevate sia sul versante gaming che nell’uso quotidiano. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un gadget compatto, leggero e anche economico, tutto sommato. A 537,00 € infatti, avrete diritto alla versione bianca da 128 GB. Vi invitiamo ad approfittarne prima che terminino le scorte disponibili; non sappiamo quante unità siano rimaste sul sito di Amazon. Una cosa è certa: rischia di andare a ruba, quindi non pensateci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.