Proteggere l'iPad è essenziale e cosa non è meglio di una cover rugged e impermeabile? Acquistala su Amazon a soli 32,99€ e dormi sonni sereni. Il ribasso del 23% ti fa risparmiare 10,00€ che puoi usare per mangiare un bel gelato sotto l'ombrellone.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

iPad: a cosa serve la cover rugged in offerta

Il sole, il mare, la spiaggia e l'acqua: poi l'iPad si bagna e l'industria del riso si arricchisce. Quale momento migliore dell'estate per acquistare una cover impermeabile per il tuo dispositivo? Proprio questo, soprattutto grazie alla promozione in atto.

La installi sul tuo dispositivo Apple e i giochi sono fatti: potrai darlo in mano anche al bambino più sfrenato e il tablet non subirà alcun danno. I bordi rivestiti di materiale plastico, infatti, non solo attutiscono le botte e le cadute, ma assorbono gli urti per un risultato eccezionale.

Mani bagnate, bordi di piscina e bicchieri che si rovesciano sono solo un brutto ricordo dato che a custodia protegge il tuo devices anche dall'acqua. Infatti è certificato IP68 per una garanzia senza eccezioni.

Devi sapere, infine, che sul lato posteriore è presente una leva che puoi inclinare così da mantenere il tablet in posizione verticale senza ulteriori supporti. In conclusione, si adatta senza problemi a dispositivi da 10,2 pollici anni 2020 e 2021, ma anche agli iPad di 8 e 7a generazione.

Puoi acquistare la cover per iPad protettiva e impermeabile a soli 32,99€ su Amazon. È un prodotto Prime e se lo acquisti oggi lo puoi ricevere in appena 48 ore a casa tua, ovviamente se sei membro. Se non lo sei, non ti preoccupare, le spedizioni sono gratis presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet