iPad: questo modello è in sconto e costa MENO di 200€

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero interessante. L’iPad di quinta generazione da 9,7“ oggi si trova in sconto a soli 193,49€ al posto di 219 €. Capite bene che comprare un iPad a meno di 200 € è qualcosa di strepitoso, soprattutto se state cercando un dispositivo che vi serve solo per la navigazione sul web, per vedere i film in streaming e per

altre funzionalità “da divano”.

Lo sconto è immediato: 25,51 € in meno e volendo, potrete anche acquistarlo oggi e pagarlo in comode rate con il servizio di Credit line di Cofidis. Lo potrete selezionare al momento del check out.

Ovviamente parliamo di un prodotto ricondizionato, ossia usato ma come nuovo, esteticamente perfetto e con una batteria tutta nuova. T ispezionato, testato e pulito dagli esperti di Amazon quindi potete stare tranquilli. Si trova in condizioni eccellenti, quindi vuol dire che non presenta alcun difetto sul design sulla scocca. Anche se gli accessori in confezione potrebbero non essere originali, saranno compatibile al 100% e, ovviamente, funzionanti al massimo. Non di meno, avrete diritto alla sostituzione o al rimborso gratuito entro un anno se dovessero presentarsi problemi sul funzionamento generale.

Ipad a meno di 200€: perché comprarlo

Le motivazioni per cui si potrebbe comprare un prodotto del genere sono tante; solitamente chi cerca un dispositivo di questa cifra deve farne un utilizzo classico, molto standard che potremmo definire “da divano“. Il pannello da 9,7“ retina permette di usufruire di una risoluzione incredibile: cosa significa questo? Semplice, i contenuti saranno belli, nitidi e brillanti. Il processore sotto la scocca consente di avere prestazioni al top quindi potrete utilizzarlo per prendere appunti sui software da ufficio, per il gaming, per scannerizzare documenti, per gestire la vostra casa domotica, e non solo. Con il Touch ID avrete i vostri dati sempre protetti e crittografati mediante l’impronta digitale. Infine, c’è una fotocamera anteriore FaceTime HD per le videochiamate e, volendo, anche per gli Selfie. Se proprio vi serve, c’è anche la fotocamera posteriore da otto megapixel che gira video in full HD.

Tutto questo per meno di 200 € è davvero un affare. A 193,49€ vi invitiamo a prenderlo subito, senza pensarci troppo. Fateci sapere come vi troverete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.