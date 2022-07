iPad Pro può diventare il tuo nuovo COMPUTER: ecco come

Spesso ci poniamo una grande domanda: “Un iPad di nuova generazione, magari un modello pro, può sostituire il computer nel nostro quotidiano?” La risposta non è mai immediata ma soprattutto non è facile, anche perché dipende molto dagli usi e dalle abitudini di ciascuno.

Vi riporterò adesso la mia esperienza con iPad Pro da 11“ e vi spiegherò perché, secondo me, può diventare il laptop perfetto per tutti. Ci sarà un ragionamento dietro quindi seguitemi.

Come fa un iPad a diventare un computer?

Partiamo dal presupposto che ho acquistato un iPad con processore Apple Silicon: questo fa sì che io disponga della medesima potenza che avrei con un laptop del 2020 o con un desktop fisso come il Mac mini o l’iMac da 24“.

Con la porta USB di tipo C poi, posso attaccare le mie periferiche oppure gli hard disk portatili esterni. Così facendo mi garantisco una tranquillità operativa anche in giro. Per la gestione delle e-mail, per la navigazione sul web, per fare gli articoli online o perché no, per scrivere la tesi, questo tablet diventa un sostituto perfetto del proprio computer. Io lo utilizzo anche per scaricare il materiale che ho girato con la mia fotocamera.

Collego un hub USB, poi il mio ardisca esterno e la scheda SD e do il via al trasferimento. Quando sono al mare e devo lavorare invece, mi porto il tablet per guardare le serie TV o perché no, anche per lavorare. È così divertente scrivere con questo device che quasi non mi sembra pesante il lavoro.

Con la suite di software di Apple e quella di terze parti invece, ho tutto ciò di cui ho bisogno per editare foto e video. E se mi va, posso anche giocare a titoli impegnativi come GTA. Mica poco!

Quanto costa un prodotto del genere? 799 €, con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Vi assicuriamoci una volta provato non riuscirete più a farne a meno e diventerà il vostro dispositivo di Apple preferito.

Con Amazon poi avrete tutte le garanzie del caso, un’assistenza clienti al top, il supporto attivo tutti i giorni, fino alla mezzanotte. E le spedizioni sono sempre incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.