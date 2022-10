iPad Pro: nuovo processore, ma lo schermo è ancora "vecchio"

Poche ore fa Apple ha presentato i nuovi tablet di punta iPad Pro da 11 e 12.9″. Sono prodotti rivoluzionari, che dispongono del processore Apple Silicon M2, lo stesso chip che troviamo nel MacBook Air (2022) e nel MacBook Pro da 13″ (2022). Adesso apprendiamo che i nuovi tablet hanno lo stesso schermo e lo stesso hardware – SoC a parte – del modello del 2021.

Di fatto, il modello next-gen appena annunciato è solo un leggero restyling del precedente. C’è ancora una volta uno schermo LCD IPS ProMotion sulla versione da 11″ e un miniLED Liquid Retina XDR sull’iterazione da 12.9″. Le migliorie e le novità rispetto alla versione del 2021 sono veramente poche.

iPad Pro (2022): schermo e hardware a confronto con i modelli del 2021

Analizziamo brevemente il modello da 12.9 pollici: questo device premium ha esattamente lo stesso pannello dell’iPad Pro del 2021. Basta vedere il sito di Apple per capirlo. Si tratta di un’unità Liquid Retina XDR con risoluzionoe di 2732 x 2048 pixel e ben 246 PPI con ProMotion al seguito, ma non solo. C’è anche il TrueTone, il Wide Color e via dicendo. Nel nuovo abbiamo però il supporto per la modalità Hover che si attiva con la Apple Pencil di seconda generazione.

Sul modello da 11 pollici invece, abbiamo ancora un’unità LCD IPS e non un mini-LED come sul prodotto più generoso. Qui abbiamo uno schermo da 11 pollici con risoluzione di 2388 x 1668 pixel, 264 PPI, ProMotion, TrueTone e non solo. Luminosità fissa a 600 nits.

Dulcis in fundo, anche le fotocamere sono identiche e non sono state modificate. I nuovi device però, consentono di girare video in ProRes in 4K a 60 fps, cosa che non era possibile fare in precedenza. Il merito però è del processore Apple Silicon M2 e non delle camere.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’iPad Pro da 11″ con SoC Apple Silicon M1 a soli 879,00€ su Amazon.

