iPad Pro M1 (2021) 11": SCONTO pazzo di 150€ su Amazon

Se state cercando un nuovo tablet Premium con cui lavorare in mobilità, guardare serie TV, film o perché no, giocare ai vostri titoli preferiti o a quelli presenti su Apple Arcade, abbiamo una soluzione che fa al caso vostro. Girovagando su Amazon infatti abbiamo scopato un’offerta davvero interessante. iPad Pro del 2021, il modello con processore Apple Silicon, si trova l’incredibile prezzo di 749 €, con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Questa è un’offerta davvero strepitosa se pensate che di listino, costa ben 150 € in più. Ma vediamo perché acquistarlo e a chi si rivolge.

iPad Pro 11: a chi è dedicato?

iPad Pro del 2021 è un tablet semplicemente perfetto; è vero, non è il display mini LED, ma possiede tutte le caratteristiche del fratello più grande. Il processore desktop consente di eseguire operazioni complicatissima con una facilità che è quasi disarmante e adesso, con iPadOS che ha fatto passi da gigante, l’esperienza sarà simile a quella di un computer Apple, ma con la tranquillità di avere un dispositivo compatto, leggero e portatile.

iPad Pro dunque, è un dispositivo eccellente, che ci sentiamo ti consiglierei a tutti coloro che vogliono una giornata al proprio computer, magari più leggera da portare in vacanza, sul mare e non solo. La forza di iPad? È un tablet versatile che sposa esigenze lavorative e quelle legate all’intrattenimento multimediale.

Ci sono anche due sensori di punta bordo, ma difficilmente utilizzerete per fare scatti con il tablet. C’è però un’ottima selfie cam Per video call in alta risoluzione. Non manca il supporto alla Apple Pencil e alla cover tastiera più venduta di sempre, la Magic Keyboard.

A 749 € non possiamo non consigliarvelo, però dovete essere veloci perché non sappiamo quante scorte siano disponibili e non sappiamo quanto durerà ancora questa promozione. Pensate che il modello Air 2022 A 580 € ieri è andato a ruba. Ricordatevi che avete le spedizioni gratuite incluse nel prezzo e avete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al Credit line. Cosa aspettate? Buon divertimento con il vostro nuovo iPad Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.