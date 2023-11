iPad Pro: la produzione del modello OLED inizierà a febbraio

Manca pochissimo al debutto dei nuovi iPad Pro con schermo OLED; la produzione del display next-gen dovrebbe essere prevista per febbraio con distribuzione nei mesi a venire. Si dice che LG e Samsung siano pronte a far partire la produzione in serie dei pannelli OLED per i modelli Pro di iPad di nuova generazione. L’inizio è previsto per il mese di febbraio 2024; a dirlo un nuovo rapporto di Chosun Ilbo e riportato dal sito OLED-Info.

iPad Pro (OLED): cosa sappiamo?

Secondo quanto suggerisce Mark Gurman di Bloomberg, i nuovi iPad Pro da 11 e 13″ con schermo OLED e chipset Apple Silicon M3 al seguito, verranno lanciati il prossimo anno. In occasione del loro lancio, Apple presenterà anche una cover tastiera Magic Keyboard totalmente rinnovata. Considerando che la produzione di massa dei display è prevista per febbraio, è improbabile che li vedremo in primavera, contestualmente nel solito keynote di inizio anno previsto per marzo o aprile. Secondo altre fonti infatti, verranno annunciati a giugno durante la WWDC o, al massimo, entro la fine dell’anno, poco dopo il debutto di iPhone 16.

I modelli attuali di iPad Pro presentano schermi LCD anche se il modello da 12,9″ dispone della retroilluminazione mini-LED che garantisce una maggiore luminosità e un rapporto di contrasto più elevato. Con gli OLED però, non ci sarebbe più bisogno della retroilluminazione e questo potrebbe portare neri più profondi oltre ad un consumo energetico inferiore.

Si parla di un ipotetico iPad Pro con schermo OLED da diversi anni ma finalmente siamo vicini ad una svolta, stando a quanto leggiamo. Voi cosa vorreste vedere in un tablet next-gen di punta? Fatecelo sapere.

Intanto, nelle notizie correlate, vi consigliamo l’acquisto del Pro del 2022 con schermo LCD da 11″, processore Apple Silicon M2 a soli 1069,00€ con 128 GB di memoria e modulo Wi-Fi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.