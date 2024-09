iPad Pro con M4 e display OLED: nuovo minimo storico su Amazon (-220€)

Il nuovo iPad Pro con chip M4 e display OLED è il vero punto di riferimento del mercato dei tablet, garantendo prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il tablet con un prezzo scontato di 999 euro invece di 1.219 euro. La promo garantisce 220 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store per la variante da 256 GB di storage con connettività Wi-Fi. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.

iPad Pro con M4: l’offerta Amazon è da cogliere al volo

Il nuovo iPad Pro è in offerta. Il modello è dotato di un display OLED Tandem da 11 pollici a cui si affianca il potente ed efficiente chip M4, pensato per offrire prestazioni generali ottime, anche per quanto riguarda le attività che prevedono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il modello in offerta è dotato di 256 GB di storage oltre che del sistema operativo iPadOS con la possibilità, in futuro, di sfruttare gli strumenti IA di Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad Pro, nella versione descritta, con un prezzo scontato di 999 euro e con 220 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile a prezzo ridotto premendo sul box qui di sotto.