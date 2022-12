iPad Pro con M2: il RE dei TABLET è in sconto su Amazon (-120€)

È il momento giusto per regalare (o regalarsi) un nuovo iPad Pro: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il modello da 11 pollici con chip M2 con un risparmio di ben 120 euro rispetto al listino.

Grazie all’offerta in corso, infatti, iPad Pro con M2 è disponibile al prezzo scontato di 1.079 euro invece di 1.199 euro. Da notare che è possibile procedere all’acquisto anche in 5 rate mensili, senza interessi o costi aggiuntivi.

Il modello in offerta ha 256 GB di storage. In sconto c’è anche la versione da 128 GB che viene proposta al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.069 euro. In entrambi i casi si tratta della variante Wi-Fi del tablet.

Per sfruttare le offerte in corso, valide solo per un periodo limitato, è disponibile il link qui di seguito:

iPad Pro con M2: l’offerta giusta per l’acquisto è su Amazon

Nella fascia alta del mercato tablet, iPad Pro è un vero e proprio punto di riferimento. Il tablet, infatti, ha tutto quello che serve per garantire prestazioni al top a partire dal chip M2 in grado di offrire una marcia in più in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche il display Liquid Retina da 11 pollici con Pro Motion e True Tone ed un comparto fotografico di fascia alta con doppia camera posteriore e una camera anteriore da 12 Megapixel. C’è anche il Face ID.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad Pro con M2 al prezzo scontato di 999 euro per la variante da 128 GB ed al prezzo scontato di 1.079 euro invece di 1.199 euro per la versione da 256 GB. Entrambi i modelli in offerta hanno il supporto Wi-Fi e colorazione Grigio Siderale. Ecco il link per l’offerta:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.