iPad Pro (2022): il debutto autunnale è praticamente certo

In queste ore sono stati trovati dei riferimenti ai nuovi modelli di iPad Pro di casa Apple. Il tablet di punta della compagnia di Cupertino sembra essere prossimo al debuto. Pare che verrà annunciato durante un evento speciale che si terrà ad ottobre o, al massimo, a novembre. In questo keynote dovrebbero anche arrivare i nuovi Mac (Pro e Mini?).

I riferimenti sono stati trovati in un modo molto particolare; i colleghi di 9to5Mac hanno scovato degli indizi relativi ad un iPad Pro da 12,9″ e ad un iPad Pro da 11″ di sesta/quarta generazione. Questi modelli dovrebbero arrivare nelle prossime settimane ma non ci sono dei dettagli aggiuntivi in merito alle specifiche dei gadget in questione. C’è solo scritto che “arriveranno presto”.

iPad Pro (2022): tutto quello che sappiamo

Logitech ha appena inserito i nuovi tablet nel suo elenco di tablet supportati per la Crayon Digital Pencil, la penna speciale di terze parti che garantisce un’usabilità del tutto simile alla Pencil di prima generazione. Come riporta il sito di 9to5Mac, i due brand sono molto legati e questi riferimenti potrebbero essere davvero veritieri.

Inoltre, i nuovi modelli non dovrebbero avere un cambio di design. Tuttavia, pare che disporranno del processore Apple Silicon M2 già visto nei MacBook Air e Pro da 13″. Non si sa ancora se il Pro da 11″ riceverà il display miniLED; al momento questa indiscrezione è molto vaga e confusionaria. C’è chi dice di sì, chi invece afferma il contrario. Potrebbe arrivare però la tecnologia MagSafe a bordo, magari in concomitanza del logo della mela sulla back cover.

Ad oggi però, è disponibile il Pro da 11” con schermo LCD e tecnologia ProMotion da 847,00€ nel taglio da 128 GB, sia in colorazione Space Gray che Silver. Sotto la scocca batte il cuore Apple Silicon M1 e presenta cornici contenute, modem Cellular (opzionale), fotocamere di punta con sensore LiDAR (ottimo se ci lavorate visto che potete scannerizzare tutto) e molto altro ancora. Volendo, c’è anche l’iterazione Pro da 12,9″ che presenta però un costo molto più elevato. Dalla sua, ha un display con tecnologia mini-LED, la stessa che troviamo sui MacBook Pro da 14 e 16″.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.