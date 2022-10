iPad Pro (2022): i nuovi modelli arriveranno OGGI?

Secondo quanto previsto da Mark Gurman di Bloomberg, sembra che Apple annuncerà i nuovi iPad Pro (2022) con processore Apple Silicon M2 oggi, martedì 18 ottobre, con un comunicato stampa.

Se ricordate, il giornalista in passato aveva affermato che questi tablet sarebbero stati svelati “nel giro di pochi giorni”. Ora però, sembra che sia questione di pochissime ore. L’annuncio avverà con un post all’interno del portale di Apple Newsroom. Ma come mai l’azienda di Cupertino annuncerà questi gadget in sordina? La risposta è semplice: l’upgrade sarà davvero minimo e sarà tutto contestuale al nuovo SoC di cui disporranno i tablet. That’s it.

iPad Pro (2022): le presunte caratteristiche tecniche

Oltre al processore M2, lo stesso che abbiamo visto in MacBook Air (2022) e MacBook Pro 13″ (2022), dovremmo disporre del supporto alla tecnologia MagSafe e non solo. Il design rimarrà invariato, ma aumenteranno solo le performance grazie al nuovo SoC.

In case it wasn’t obvious with the “days away” wording from Saturday, the launch should be tomorrow. https://t.co/moc5PU8hLk — Mark Gurman (@markgurman) October 17, 2022

Fra le altre cose, Apple potrebbe anche svelare un nuovo iPad entry level di decima generazione con schermo da 10,5 pollici, processore Apple Bionic A14, USB C, modem 5G al seguito e Touch ID sotto la scocca. La selfiecam potrebbe essere orizzontale e potrebbe godere di un restyling estetico inedito, che fonderà le linee del precedente modello con quelle dei modelli superiori. Potrebbe arrivare oggi, anche lui con un comunicato stampa. iPadOS 16.1 invece, sarà rilasciato il 24 ottobre, secondo quanto afferma sempre Mark Gurman.

Se volete fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo l’ottimo iPad Pro del 2021 con processore Apple Silicon M1 e in versione WiFi+Cellular 5G a soli 999,00€. La memoria interna è di 128 GB e la colorazione in sconto è quella grigio siderale. È un’ottima occasione per portarvi a casa un prodotto eccellente per il lavoro, per la grafica, per l’editing fotografico e non solo. Approfittatene, anche perché le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del gadget.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.