iPad Pro 2022: cosa ci aspettiamo da Apple?

Settembre è alle porte e questo vuol dire solo una cosa: evento Apple. Come molti di voi sapranno, fra pochi mesi l’azienda di Cupertino presenterà i nuovi smartphone Premium, ovvero i nuovi iPhone 14. Non di meno, annuncerà anche le cuffiette AirPods Pro 2 e probabilmente, i nuovi tablet. Sarà un keynote ricco di sorprese ma oggi vogliamo focalizzare la vostra e la nostra attenzione sugli iPad pro in arrivo. Quali saranno le loro caratteristiche? In quante dimensioni arriveranno? E quale sarà il processore sotto la scocca? A tutte queste domande cercheremo di rispondere in questo articolo.

iPad Pro 2022, quello che vogliamo vedere

Non ci aspettiamo un cambio di design, intendiamoci. Quello attuale è perfetto così com’è e sicuramente l’azienda di Cupertino non ha intenzione di modificarlo, almeno per ora. Vorremmo vedere il mini LED su entrambi i modelli da 11 e 12,9“ ma si dice che solo la variante più grande disporrà di questa feature. Qualcuno ipotizza anche il debutto di un esclusivo modello da 14 o 15“. Questo gadget sarebbe perfetto per i professionisti perché lo potrebbero utilizzare come secondo monitor del loro laptop o del loro computer fisso. Sarebbe anche ottimo per l’utilizzo smart home, anche se forse, un po’ sprecato.

Sotto la scocca è quasi certa la presenza del processore Apple Silicon M di seconda generazione, quello che abbiamo visto anche nel nuovo MacBook Air 2022.

Scommettiamo che ci sarà anche un piccolo aumento di RAM e le memorie saranno identiche a quelle attuali. Non crediamo che Apple voglia stravolgere i suoi tablet di punta ma piuttosto pensiamo che li ottimizzerà e basta.

Abbiamo ragione di credere che il nuovo tablet Pro da 12,9“ sarà un concentrato di potenza, ma occhio al prezzo. Potrebbe avere un costo identico o superiore a quello attuale, portandolo di fatto, a scontrarsi con il computer laptop senza vento the per eccellenza, il già citato MacBook Air 2022 o perché no, 2020.

Noi ci sentiamo di consigliarvi oggi però l’iPad Pro del 2021, quello con il SoC M1. Lo portate a casa a soli 839,00€ con spedizione gratuita.

