iPad Pro 11" e 12.9": i modelli con M1 hanno le ore contate

Secondo quanto si apprende da diversi rumors emersi sul web, sembra che i “vecchi” iPad Pro da 11 e 12.9 pollici abbiano le ore contate. Sono i device più longevi della compagnia (sul fronte dei tablet); questo dato ci fa comprendere che Apple stia pianificando di lanciare i nuovi modelli entro la fine dell’anno. Qualcuno ipotizza un lancio per il prossimo mese.

iPad Pro: perché è introvabile?

Torniamo indietro nel tempo: ad aprile del 2021, l’OEM di Cupertino ha presentato i nuovi tablet con Apple Silicon M1. Stiamo parlando dei famigerati iPad Pro da 11 e 12.9″. Solo il più grande gode del pannello con tecnologia mini-LED, mentre il secondo dispone della classica unità LCD. Giusto per fare un po’ di chiarezza, il mini-LED è presente anche sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici del 2021.

I tablet di punta dello scorso anno dispone, oltre di un chip Apple Silicon, anche di una porta Thunderbolt, modem 5G, selfiecam con Center Stage e non solo. Questi due gadget sono in vendita da oltre 18 mesi ed è tempo di un upgrade.

Anche il design è davvero esclusivo e piacevole da vedere; i tablet infatti, hanno cornici contenute, un frame in alluminio e si dice che i nuovi modelli avranno anche il logo della mela in vetro con tecnologia MagSafe, per la ricarica rapida con magneti. Il resto delle caratteristiche dovrebbe rimanere invariato. Vedremo sicuramente l’Apple Silicon M2 sotto la scocca dei device, SoC che abbiamo già conosciuto con i nuovi portatili entry level dell’azienda: MacBook Air (2022) e Pro 13″ (2022).

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’iPad Pro da 11 pollici del 2021 con SoC Apple Silicon M1 a soli 807,00€ con spedizione gratuita per i membri possessori di un abbonamento Amazon Prime. Fate presto perché questo è davvero un ottimo prezzo per un tablet di punta.

