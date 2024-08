iPad Pro 11'': Apple è impazzita e ti fa risparmiare fino al 46%

Apple iPad Pro da 11 pollici rappresenta una vera eccellenza nel mondo dei tablet, sia per le sue sue straordinarie capacità tecniche e sia per l’alta qualità della costruzione. Si tratta del modello ideale per professionisti e studenti, in virtù delle numerose funzionalità software in grado di migliorare notevolmente la produttività, senza però rinunciare ad un intrattenimento di livello premium.

Prezzi da sogno per Apple iPad Pro

Il processore Apple M2 garantisce performance eccezionali, mentre lo schermo Liquid Retina da 11 pollici offre immagini spettacolari grazie alle tecnologie ProMotion, True Tone e ad una vasta gamma cromatica. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12 MP dispone di funzioni come ultra-grandangolo, Center Stage, modalità ritratto, illuminazione ritratto e Smart HDR 4, per scatti e videochiamate di qualità superiore.

Sul retro, l’Apple iPad Pro ha una fotocamera grandangolare da 12 MP, una ultra-grandangolare da 10 MP e uno scanner LiDAR per avanzate esperienze di realtà aumentata. Le connettività Wi-Fi 6E e Cellular offrono una navigazione internet ultraveloce, mentre la porta Thunderbolt/USB4 consente il collegamento con monitor, dock e altri dispositivi esterni. La batteria di lunga durata permette di usare il tablet per tutta la giornata senza interruzioni.

