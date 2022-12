iPad Pro 11" (2022): la versione da 256 GB è scontata del 10% su Amazon

Se stavate aspettando il momento ideale per acquistare un nuovo iPad Pro per la vostra produttività in mobilità, oggi potrebbe essere il giorno perfetto. Il modello del 2022, quello con il processore Apple Silicon M2 (per intenderci) è in super sconto a soli 1079,00€ al posto di 1199,00€. Certo, è una cifra impegnativa, così come lo è il prodotto in questione. La versione di cui vi parliamo ha lo schermo da 11 pollici, molto più gestibile in giro della controparte enorme da 12,9″ e ha ben 256 GB di memoria interna. Il pannello è un meraviglioso display LCD IPS Retina con ProMotion fino a 120 Hz, True Tone e molte altre features di alto profilo. Lui è il sostituto perfetto di un laptop premium, ma è anche molto di più; la versatilità di un gadget del genere non ha confini.

iPad Pro 11″ (2022): cosa può fare?

Prima di dirvi cosa può fare un tablet del genere, facciamo un passo indietro. Acquistandolo da Amazon da questo link, riceverete una serie di vantaggi esclusivi; citiamo le spese di spedizione gratis e la consegna veloce entro Natale, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, il reso gratuito entro il 31 gennaio 2023 e due anni di garanzia dedicata con assistenza tecnica via chat o via telefono.

Come detto, lo schermo è un brillante display Liquid Retina da 11″ con ProMotion, gamma cromatica P3 e non solo; il cuore pulsante è il processore Apple Silicon M2, lo stesso chip che troviamo nel MacBook Pro 13″ o nel nuovo MacBook Air. Le fotocamera posteriori invece, sono due ottiche da 12+10 Megapixel con scanner LiDAR pre le operazioni legate alla realtà aumentata. Connettività al top con il modulo Wi-Fi 6E, con la porta USB Type-C Thuberbolt 4 e il Face ID per lo sblocco del device e per il pagamento con Apple Pay.

Con iPad Pro (e magari con degli accessori compatibili come tastiera e penna) potrete montare video con DaVinci Resolve, editare foto su Lightroom o Photoshop, creare copertine e illustrazioni, disegnare usandolo come tavoletta grafica, scrivere e prendere appunti, lavorare alla tesi, giocare a frizzanti titoli online o scaricabili dall’App Store ma volendo potrete anche adoperarlo per rilassarvi la sera davanti a Disney+ o Netflix. Insomma, un vero prodotto che cela mille utilizzi; fate presto se siete interessati.

