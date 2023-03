iPad Pro 11" (2022): il miglior tablet OGGI al prezzo più basso

Se state cercando un tablet di punta, potente e che possa sostituire il vostro laptop in moltissime operazioni, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo iPad Pro (2022) da 11″ con chip interno Apple Silicon M2. Questo dispositivo infatti, è un vero e proprio Must Have per chi cerca un gadget senza compromessi.

Ha uno schermo da 11 pollici LCD IPS con tecnologia ProMotion al seguito, un frame in alluminio resistente e esteticamente meraviglioso, una porta USB Type-C Thunderbolt per i trasferimenti ad alta velocità, un comparto fotografico all’avanguardia con sensore LiDAR per le applicazioni in AR, un processore di fascia desktop (l’ottimo M2 che troviamo anche nel MacBook Air 2022) e infine, un software sempre più completo con file manager, supporto ai widget e possibilità di utilizzare app professionali come DaVinci e Photoshop. Pensate che questo gioiello costa 969,00€ su Amazon al posto di 1069,00€, con tanto di spese di spedizione incluse nel prezzo.

iPad Pro (2022) da 11": imperdibile su Amazon

Acquistandolo da Amazon avrete accesso ad una serie di vantaggi esclusivi; partiamo dalle spese di spedizione gratuite alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà possibile altresì usufruire della possibilità di farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Si può usufruire poi della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (anche a tasso zero); dulcis in fundo, citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di godere di due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A meno di 969,00€ su Amazon, iPad Pro 11″ (2022) è il miglior gadget che vi sia oggi in commercio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.