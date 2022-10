iPad Pro 11" (2021): a meno di 1000€ c'è la versione con 5G

Interessantissima offerta quella presente oggi su Amazon: stiamo parlando dell’ottimo iPad Pro (2021) con processore Apple Silicon M1 che si può portare a casa all’incredibile prezzo di soli 999,00€ nella versione “grigio siderale” con 128 GB di memoria interna e con il supporto al modem 5G incorporato. Ovviamente, è la versione Cellular.

Ma a chi si rivolge un tablet del genere? A chi può servire e qual è il suo target di riferimento? Sono domande molto interessanti ma che non hanno una facile risposta. Analizziamole insieme.

iPad Pro 11″: il top del top a meno di 1000€

Non giriamoci intorno: questo è un device per professionisti che non devono utilizzarlo solo per vedere le serie TV in streaming o giocare a Candy Crash. Capiamoci: è una macchina da lavoro, anche perché dispone del medesimo SoC che abbiamo in MacBook Air (2020), nel Mac Mini o nell’iMac da 24″. L’Apple Silicon M1 è una vera e propria garanzia e ora, con iPadOS 16.1, garantirà perfino il supporto al multitasking di nuova generazione chiamato “Stage Manager“.

Questo è un prodotto per lavoratori, per content creator e non solo. Con lui si può fare editing video, editing fotografico di alto livello su Photoshop o Lightroom, ma non solo. È versatile quindi è ottimo anche per gestire mail, controllare i social, navigare sul web, veder le serie TV, gestire fogli excel e Office e non solo. Pensate che con lui, in abbinata ad una Pencil e ad una Magic Keyboard, si possono perfino fare articoli, si può studiare e lavorare senza alcun problema.

Compratelo assolutamente se dovete usarlo per scopi specifici, perché se no, per esigenze basiche c’è il modello entry level di nona generazione che costa molto, molto meno.

Il modem 5G integrato farà sì che voi possiate inserire una semplice SIM all’interno e sarete operativi al 100% anche in mobilità e senza dover fare hotspot dal vostro iPhone.

