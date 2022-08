iPad Mini: sconto FOLLE per la versione con il 5G (-17%)

L’offerta di cui parliamo oggi è davvero intrigante; ci riferiamo all’iPad mini di sesta generazione, quella più uscito lo scorso anno per intenderci. È un tablet davvero eccezionale, con un processore di punta, l’Apple Bionic A14 e con il supporto alle reti next-Gen.

Girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in questa promozione che non possiamo non consigliarvelo: iPad mini da 8,3” con 64 GB di memoria e con il modem 5G integrato a soli 648,74€ con le spese di spedizione incluse nel prezzo finale. Capirete bene che è un’occasione da non lasciarvi sfuggire. In primo luogo perché il risparmio è davvero eccezionale e in seconda istanza, dobbiamo segnalarvi che grazie ad Amazon ci saranno tantissimi vantaggi aggiuntivi.

iPad Mini con modem 5G: da prendere subito

Si acquisterete un prodotto qualsiasi che casa Apple venduto e spedito da Amazon infatti avrete una doppia garanzia: da una parte e quella di Apple per un anno che è assolutamente impagabile e impareggiabile al mondo, dall’altro lato quella di Amazon che grazie ai tecnici qualificati del noto sito di e-commerce, godrete di un’assistenza clienti attiva tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte.

Inutile dirvi che l’iPad mini da 8,3“ dello scorso anno è qualcosa di incredibilmente bello ma anche assolutamente potente. Riprende le stesse line di iPad Air e di iPad Pro ma in un formato completamente tascabile che può essere quindi inserito nella tasca di un pantalone o di un giaccone pesante. È l’alleato perfetto per chi viaggia spesso perché consente la visione di film e serie TV in streaming in alta qualità senza alcun problema ma anche il gaming più spinto grazie all’hardware di cui dispone.

Non è un caso che moltissimi utenti lo adoperano quando sono in vacanza, quando sono sui mezzi pubblici o sui treni e aerei. E poi è estremamente piccolo e versatile. Questo vorrà dire che si presterà anche a utilizzi più intensi come per esempio l’editing dei video in 4K, la programmazione o la produzione di musica.

A questo prezzo strepitoso con un vantaggio simile ed acquistare al volo. Se desideravate togliervi uno sfizio, oggi è il giorno giusto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.