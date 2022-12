iPad mini: il tablet per chi è sempre in viaggio (-100€)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in offerta davvero intrigante; il nuovo iPad mini di sesta generazione infatti, si può portare a casa con soli 559,00 € e le spese di spedizione sono totalmente gratuite quindi non dovrete sborsare un singolo euro in più per riceverlo a casa vostra.

Prima di addentrarci in tutte le classiche promozioni speciali che Amazon di riserva ai suoi clienti, vogliamo farvi una domanda: perché acquistare proprio iPad mini?

iPad mini: una scelta furba

In primo luogo dovete fare un piccolo ragionamento: a cosa vi serve il tablet? Rispondendo a questo quesito avrete sicuramente più chiaro il tutto. Di fatto, se leggete spesso e volete vedere contenuti multimediali sui mezzi pubblici, al parco, se leggete molti eBook, se amate giocare ai vostri titoli preferiti scaricati dall’App Store o presenti su Apple Arcade, il modello mini è quello che farà al caso vostro. È molto comodo anche per chi usa il tablet a letto per vedere una serie tv prima di dormire. Non vi abbiamo detto che dispone del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione visto che ha un pannello laminato: per prendere appunti è fantastico e lo potrete utilizzare come agenda digitale sostituendo quella cartacea.

Se invece ne dovrete fare un utilizzo più casalingo, allora forse è meglio che vi orientiate verso il modello di 10ª generazione che ha uno schermo più generoso.

Insomma, a 559,00 € al posto di 659,00€ dovete comprarlo senza pensarci troppo; fate presto però perché potrebbe tornare al suo prezzo originale da un momento all’altro. Grazie ad Amazon non pagherete le spese di spedizione che avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con Cofidis. Inoltre, godrete di un anno di garanzia con Apple Pay di due anni con Amazon, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte. Infine, segnaliamo la possibilità di restituire gratuitamente il prodotto fino al 31 gennaio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.