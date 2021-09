Come noto, sia l'iPhone 13 che il nuovo iPad Mini integrano un processore Apple A15 Bionic ma i primi risultati rilevati dai benchmark hanno mostrato che sul tablet la velocità sarebbe stata “downclockata” a 2,9 GHz rispetto a 3,2 GHz dei melafonini.

iPhone 13 e iPad Mini: stesso SoC, prestazioni diverse?

Tuttavia, questa limitazione sembrerebbe avere un impatto minimo, nell'ordine del 2-8% per quanto riguarda le prestazioni dell'iPad Mini rispetto all'iPhone. Nei risultati rilevati tramite l'app Geekbench 5, il piccolo tablet dell'OEM di Cupertino ha ottenuto punteggi medi in single-core e multi-core, rispettivamente, di 1.595 e 4.540. Al contrario, iPhone 13 Pro ha ottenuto 1.730 e 4.660 punti.

Al momento non è chiaro il motivo per cui l'azienda abbia deciso di limitare la velocità dell'A15 sull'iPad Mini, nonostante questo l'incremento di prestazioni rispetto alla generazione precedente con l'A12, che risale al 2019, è di circa il 40% in single-core e fino al 70% in più in multi-core. La RAM, come svelato da Xcode 13 beta, è pari a 4 GB.

Il nuovo terminale, lo ricordiamo, è stato annunciato martedì scorso durante l'evento “California Streaming” ed è già disponibile su Apple Store in pre-ordine con prezzi che partono da 559€ per la versione da 64 GB solo Wi-Fi. Le consegne sono in programma per venerdì 24 settembre, in concomitanza dell'arrivo di iPhone 13.

Specifiche tecniche

Display Retina da 8,3 pollici (2266 x 1488 pixel) con gamma di colori P3, luminosità 500 nit, 326 PPI, display True Tone;

Chip Bionic 5nm a sei core A15 (2 core ad alte prestazioni e 4 ad efficienza) con architettura a 64 bit, GPU a 5 core, Neural Engine a 16 core;

Varianti da 64 GB/256 GB;

iPadOS 15;

Fotocamera da 12 MP con apertura f/1.8, obiettivo 5P, flash True Tone quad-LED;

Fotocamera frontale ultragrandangolare da 12MP 122° con apertura f/2.4, Retina Flash;

Doppio microfono per chiamate, altoparlanti stereo;

Touch ID;

Dimensioni: 195,4x 134,8×6,3 mm; Peso: 293 g (WiFi) / 297 g (5 G);

5G (sub‑6 GHz), LTE di classe Gigabit, Wi‑Fi 6 802.11ax con MIMO 2×2; Bluetooth 5.0, GPS con GLONASS, USB-C 3.1 Gen 1 (fino a 5 Gbps);

Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 19,3 wattora con fino a 10 ore di navigazione in Wi-Fi, visione di video o ascolto di musica.

È stato confermato che il nuovo iPad da 8,4″ dispone di 4 GB di RAM, mentre il modello della generazione precedente aveva 3 GB. Allo stesso tempo, la quantità di RAM sull'iPad di nona generazione non è cambiata rispetto all'iterazione 2020.

