iPad Mini: il compagno perfetto sotto l'ombrellone

iPad Mini è il tablet perfetto da portare sotto l’ombrellone; perché diciamo questo? Semplice: il device è eccellente su tutti i punti di vista, ma soprattutto, è estremamente piccolo. Dimensioni compatte con schermo da 8 pollici Retina, back cover in alluminio e pannello LCD con refresh rate da 60 Hz. Noi lo amiamo perché è perfetto da avere nella tasca del giubbotto, è così piccolo che al mare, sulla sdraio, è comodissimo per leggere le notizie, un giornale, un fumetto, vedere un film o una serie TV e perché no, anche per ascoltare la musica o per giocare a qualche frizzante titolo su Apple Arcade. Può essere vostro con soli 514,00€ da Amazon con spedizione gratuita e consegna celere in pochissime ore.

Ricordatevi che prendendolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi. Ve ne citiamo qualcuno: consegna veloce in due giorni, assistenza clienti attiva tutti i giorni fino a mezzanotte, garanzia Apple di un anno e Amazon di due. Inoltre, per qualsiasi problema ci sono gli esperti del sito pronti ad aiutarvi.

iPad Mini è il table estivo per eccellenza

È così compatto che è una gioia da usare. Comodo e potente: il processore Apple Bionic A14 (lo stesso di iPhone 12 Pro Max) garantisce performance di altissimo livello, sia se usate programmi di grafica che di editing video. Non di meno, lo troverete eccellente anche se lo vorrete usare per lo studio. Può sostituire anche un’agenda, magari con un’app di terze parti. Insomma, capite bene che è il device più versatile di sempre.

Se site interessati ad acquistarlo, affrettatevi: non sappiamo quanto durerà questa offerta. Vi consigliamo di fare l’acquisto il prima possibile, anche perché così risparmierete 50€, mica poco. Non dimenticate di proteggerlo con una cover dedicata, o ufficiale di Apple o di terze parti. Quelle di Spigen sono molto comode ed economiche.

