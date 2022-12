iPad mini 7 verrà svelato fra un anno, ma non sarà un "tablet foldable"

In queste ore abbiamo appreso nuovi interessanti dettagli inerenti il prossimo iPad mini di settima generazione; secondo le indiscrezioni infatti, questo tablet verrà annunciato fra un anno, verso la fine del 2023 o – al massimo – all’inizio del 2024, ma non sarà un prodotto pieghevole.

Oramai son passati moltissimi mesi da quanto l’ultimo iPad mini di sesta generazione (a proposito, è in sconto su Amazon a 559,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo) è arrivato sul mercato. Ora leggiamo nuovi dettagli su quello che dovrebbe essere il modello di settima generazione. L’analista di TF internati Securitiers Ming-Chi Kuo ha appena detto infatti che la mela ha già iniziato lo sviluppo del suddetto device.

Kuo ha infatti riferito che il punto di forza del nuovo modello di iPad mini sarà il processore aggiornato; non dovrebbe differire in termini estetici da quello attuale. Quindi, ci aspettiamo che solo le specifiche verranno annunciate. Inoltre ha anche ribadito di non aspettarci un tablet foldable fino al 2025; questo prodotto sarà super costoso e arriverà fra molti anni.

(2/3)

I think it's unlikely Apple will replace the iPad mini with a foldable iPad in 2025, which may be contrary to what some media previously predicted. It's because a foldable iPad will have a markedly higher price than an iPad mini, so such a replacement is not reasonable.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022