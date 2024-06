iPad mini 4 (32 GB) con modem Cellular a soli 99€ su Amazon: ancora UTILE?

Se sei alla ricerca di un device portatile di piccole dimensioni ma ugualmente performante e conveniente, e magari lo desideri prodotto da Apple, l’iPad Mini 4 ricondizionato rappresenta la scelta ideale per le tue esigenze. Pensa che lo troverai disponibile su Amazon al prezzo imbattibile di 99,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Parliamo di un tablet che è in grado di offrire un eccellente rapporto qualità-prezzo. Grazie al portale di e-commerce americano potrai farlo tuo ad un costo irrisorio, ma non solo; avrai accesso a tantissimi vantaggi esclusivi come il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto o la garanzia di un anno con il programma di Amazon Renewed. Fra le altre cose, acquisterai un gadget praticamente pari al nuovo, senza difetti estetici evidenti e con una batteria avente una capacità superiore all’85%. Il modello in questione dispone di 32 GB di memoria interna e ha anche il supporto alle reti 4G grazie al modem Cellular.

iPad mini 4: ecco perché comprarlo

Analizziamo il device nel suo complesso: l’iPad Mini 4 è progettato per essere estremamente portatile ma non sacrifica le prestazioni. Con un display da 7,9 pollici e un peso di appena 299 grammi, è perfetto da trasportare e potrai portarlo con te ovunque tu voglia. Alimentato dal chip A8 e dal coprocessore di movimento M8, lo potrai utilizzare per tutte le tue attività quotidiane. Va benissimo per navigare sul web, per lavorare, per giocare o per vedere contenuti multimediali.

Come detto in calce, una delle caratteristiche distintive di questo modello è il modem Cellular 4G integrato, che ti permette di rimanere connesso ovunque ti trovi. Non dovrai più dipendere dalle reti Wi-Fi o dall’hotspot del tuo iPhone per navigare su internet, inviare email o utilizzare app online. Con 32 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per le tue app, foto, video e document e se ti serve più spazio potrai sempre attivare un piano iCloud da pochi euro al mese.

Infine, acquistare un dispositivo ricondizionato su Amazon significa ottenere un prodotto che è stato rigorosamente testato e ripristinato per garantire che funzioni come nuovo. Visto che si presenta in condizioni eccellenti, non solo sembrerà nuovo, ma offrirà anche le stesse prestazioni di un dispositivo appena uscito dalla fabbrica, ma ad un costo decisamente più contenuto. A soli 99,00€ non potrai non prenderlo in considerazione: corri ad acquistare il tuo iPad mini 4 adesso. Cosa aspetti? A questa cifra è un best buy.