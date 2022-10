iPad Mini (2021): se viaggiate spesso, lo dovete avere (-8%)

Questo articolo nasce da una riflessione personale da un po’ di tempo infatti, ho ripreso a viaggiare con una cadenza quasi bisettimanale e mi sto trovando muovermi in giro per l’Italia in auto e soprattutto con i mezzi pubblici, treno in primo luogo. Viaggiando con diversi borsoni per l’attrezzatura video, ho sentito esigenza di snellire tutto il mio setup e così sono passato anche a compiere scelte radicali sul fronte dei miei Daily driver. Avendo un Mac studio per l’editing più pesante dei documentari, ho scelto di prendere un MacBook Air da 13” del 2020 con M1 per avere un prodotto compatto, leggero ma performante nel mio quotidiano. Tra l’altro, sappiate che oggi è in sconto a 999,00 € su Amazon. Ho dovuto anche salutare l’ottimo iPad Pro 12,9” che avevo e che oramai era diventato più un peso (in tutti sensi) che è un gadget di reale utilità. Ecco che quindi ho deciso di puntare il tutto per tutto su un iPad Mini del 2021 che, grazie di sconti di Amazon, si porta a casa 512,18 € al posto di 559,00 €.

Lo so che il risparmio non è poi così elevato ma è comunque interessante perché mi permette di risparmiare diverse decine di euro e poi godo di tutta la garanzia e l’assistenza del portale e-commerce più famoso al mondo.

iPad Mini (2021): comodo è dire poco

iPad mini quindi, combinato con il MacBook Air M1, rappresenta il setup perfetto per il lavoro e lo svago in mobilità. Non utilizzo più questi zaini ingombranti e generosi per trasportare computer pesanti, tablet mastodontici e non solo. Il mio nuovo zaino infatti, è diventato una piuma e la mia schiena ringrazia. iPad mini, essendo piccolo, lo riesco a mettere perfino nella tasca del giubbotto invernale oppure, quando ho i pantaloni larghi, nei tasconi a fine gamba.

Non si tratta però di una mera questione di portabilità; anche la potenza è pazzesca e per il mio utilizzo è più che necessaria e sufficiente. Non necessito dell’incredibile Apple Silicon per giocare a PUBG o roba del genere. Semplicemente, mi diverto, mi rilasso e mi godo i viaggi in maniera più leggera e spensierata. Fidatevi di uno che oramai è sempre sugli autobus e sui treni, ma anche sugli aerei. L’iPad mini può rappresentare una seria svolta alle tante ore di viaggio che possono a correre fra una destinazione l’altra. E poi, è esteticamente bellissimo. Come si fa a non amarlo?

Insomma: a soli 512,18€ comprerete un accessorio, anzi, un “gadget” praticamente perfetto per la mobilità. Onestamente credo che non ci sia nulla di meglio. Certo, ci sono soluzioni molto più economiche, ma quante poi, sono così potenti? Quante hanno i vantaggi dell’ecosistema Apple? Lui è un prodotto unico nel suo genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.