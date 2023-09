iPad mini (2021): PERFETTO per chi viaggia tanto (-9% su Amazon)

Se siete delle persone che viaggiano spesso e cercate un prodotto multimediale con cui guardare film e serie TV in mobilità, con cui navigare sul web, leggere libri, testi, fumetti e magari rilassarvi con qualche titolo frizzante scaricabile dall’App Store, oggi vi consigliamo l’ottimo iPad mini (2021) di sesta generazione che, nella sua iterazione viola con 64 GB di memoria interna, costa solo 599,99€ al posto di 659,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon. A questa cifra è difficile trovare di meglio. Diciamo che il gadget in questione è una vera chicca; non ci sono molti prodotti con questo form factor in commercio (è compattissimo e ha un pannello da circa 8″). Se siete interessati/e, fate presto perché è un’offerta interessantissima.

iPad mini (2021): il tablet più compatto che vi sia

Questo meraviglioso iPad mini (2021) lo si sceglie per via del suo form factor piccolo e compatto; è un tablet leggero, piccolo, sta bene in borsa o nella tasca dei pantaloni o della giacca, ma è estremamente potente grazie al processore Apple Bionic A15 con modem Wi-Fi 6 di cui è dotato. Sappiate che esiste anche una versione con modulo Cellular ma costa molto di più. Con 64 GB di memoria interna potrete installare tantissime applicazioni e in più, grazie al supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, questo device diventerà una pratica agenda digitale da avere sempre con voi per prendere appunti, segnare memo al volo e non solo.

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto alla consegna celere e gratuita, oltre che immediata: potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con la piattaforma interna al portale (a tasso zero e per gli account abilitati). Dulcis in fundo, avrete un anno di garanzia con Apple e due con il rivenditore (Amazon) con assistenza tecnica dedicata. A soli 599,99€ non potete lasciarvi sfuggire questo fantastico iPad mini (2021).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.