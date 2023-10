iPad mini (2021): il tablet PERFETTO per chi viaggia, oggi costa meno di 600€

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di piccole dimensioni ma che, in realtà, è potentissimo: si chiama iPad mini (2021) ed è uno dei best buy del momento. Questo piccolo gioiello di dimensioni compatte infatti, vanta specifiche tecniche assurde, gode di una serie di funzionalità di altissimo pregio, ha un design mozzafiato, elegante, dispone di uno schermo da circa 8 pollici con cornici contenute ed è delizioso: si inserisce nella tasca del giaccone o in un paio di pantaloni larghi, lo si può portare ovunque e permette di godere di tantissime features di fascia alta. Lo troviamo in super sconto su Amazon al prezzo di soli 599,99€, spese di spedizione incluse.

iPad mini (2021): il miglior tablet tuttofare per chi è in viaggio

Partiamo dal suo processore: all’interno troviamo un SoC Apple Bionic A15 di nuova generazione che assicura prestazioni elevatissime. Va benissimo nei giochi (anche quelli più impegnativi) così come nelle app di video editing, di grafica, di fotoritocco professionale e non solo. Supporta la Apple Pencil di seconda generazione (che si attacca e ricarica magneticamente sul frame del device), ha un frame in alluminio e presenta la porta USB Type-C per la ricarica. L’autonomia è molto buona, soprattutto se lo si utilizza come “device da viaggio”. Se vi spostate molto, fra aerei, treni, autobus e metro, lui sarà il vostro nuovo miglior amico. Lo schermo, come detto, è un pannello LCD IPS Retina da circa 8,4 pollici con cornici ridotte; si può installare iOS 17 e sarà aggiornato ancora per moltissimo tempo.

Viene venduto e spedito da Amazon, c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale e, non di meno, si avrà diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche. A 599,99€ questo iPad mini (2021) è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.