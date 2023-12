iPad mini (2021) da 64 GB: ecco perché dovete averne UNO

Se siete alla ricerca di un tablet per la mobilità, da sfruttare in giro per navigare sul web, per gestire la posta elettronica, i vostri social o semplicemente, per guardare contenuti in streaming video, iPad mini (2021) è il device che farà sicuramente al caso vostro. Oggi, girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti nel modello con 64 GB di memoria interna, in colorazione “grigio siderale”: costa solo 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È il best buy del giorno e nel vostro quotidiano diverrà indispensabile, soprattutto se viaggiate spesso, anche perché è così piccolo e compatto che lo potrete anche riporre nella tasca di un giaccone invernale.

iPad mini (2021): tanti motivi per acquistarlo

Con un peso di appena 293 grammi e un design ultra-sottile, l’iPad Mini (2021) è il prodotto ideale da portare sempre in giro. Potete tenerlo comodamente in una mano, infilarlo nella borsa o nello zaino senza alcun sforzo; inoltre, non fatevi ingannare dalle dimensioni ridotte; anche se dispone di un display Retina da 8.3 pollici con colori vividi e dettagli nitidi, questo è perfetto per la visione dei contenuti (anche più di uno smartphone, ovviamente). In più, sotto la scocca è alimentato dal chip A15 Bionic, lo stesso SoC presente nei modelli di punta di Apple del 2021 e dello scorso anno.

Con una memoria interna di 64 GB, avrete spazio sufficiente per archiviare immagini ad alta risoluzione, app, documenti e molto altro ancora. C’è anche tanto spazio per l’installazione delle app, ma per ogni necessità vi invitiamo ad attivare un piano ad iCloud.

Dulcis in fundo, supporta la Apple Pencil (Seconda Generazione) e questo accessorio trasforma il dispositivo in uno strumento creativo versatile per disegnare e prendere appunti in modo intuitivo. Si blocca e si sblocca mediante il Touch ID che è posto nella parte superiore del tablet, proprio sotto il pulsante di accensione e spegnimento dello stesso.

C’è una singola fotocamera posteriore da 12 MP che vi permetterà di scattare foto e registrare video di alta qualità. Anche se compatto, l’iPad Mini (2021) non sacrifica l’autonomia: potrete godere di ore ed ore di utilizzo intenso senza dover mai passare dalla corrente. A soli 649,00€ questo è il tablet perfetto per chi è sempre in giro e vuole un device piccolo ma potente, perfetto da abbinare al proprio iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.