iPad Mini (2021) con modem 5G: SCONTO FOLLE su Amazon (-20%)

Oggi vogliamo parlarvi di una promozione relative ad uno dei prodotti di casa Apple più versatili dell’ultimo periodo. Si chiama iPad Mini (2021) ed è il tablet più piccolo della line-up dell’azienda. Complice il suo display da circa 8 pollici, questo gioiellino è in grado di sprigionare potenza bruta in un corpo compatto e tascabile. La versione da 64 GB con modem 5G integrato oggi è in super sconto a soli 691,37€ con spese di spedizione gratuite. Ovviamente è una promozione Amazon, quindi siate veloci se intendete portarvelo a casa al miglior prezzo di sempre.

iPad Mini (2021): un prodotto da viaggio fantastico

Come detto, i dispositivi compatti sono molto richiesti sulla carta ma poi, come nell’ambito degli smartphone, nella vita vera tutti preferiscono i padelloni e i gadget con schermi generosi. Quando si prova un mini tablet però, le cose cambiano. L’articolo in questione è perfetto per un target ben definito di utenti, come abbiamo detto in più occasioni, e questa versione con modem Cellular integrato lo è ancora di più.

In primo luogo perché è un dispositivo da intrattenimento multimediale portatile; basta metterlo in un taschino della borsa o dello zaino ed è subito pronto all’azione. È anche potentissimo visto che vanta il processore Apple Bionic A15 con Neural Engine, lo stesso SoC di iPhone 13 Pro o di iPhone 14. Integra un modem per la connettività 5G: questo implica che basterà inserire una SIM con piano dati per navigare in alta velocità anche senza dover fare hotspot con il proprio iPhone.

In più lo schermo supporta la Apple Pencil di seconda generazione che si attacca magneticamente sul frame laterale del dispositivo. È pensato anche per chi ama giocare in giro, grazie alla possibilità di usufruire di titoli fantastici presenti sull’App Store o su Apple Arcade.

Fate vostro questo gioiellino a soli 691,37€; il risparmio è davvero alto. Parliamo del 20% in meno sul prezzo di listino che dovrebbe essere – senza sconti – di ben 859,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.