iPad di 9a generazione in SUPER OFFERTA su eBay: occasione d'oro

Se hai sempre desiderato acquistare un iPad ma non hai mai avuto occasione di farlo, questa offerta su eBay ti dà la possibilità di ricevere a casa in appena 48 ore (e senza costi di spedizione) l’ottimo iPad di nona generazione. Ad appena 332€, infatti, quella di oggi rappresenta il drop di prezzo più sostanziale delle ultime settimane; il merito è del codice coupon “REGALI22” a tua disposizione fino al 16 di questo mese.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, il tablet di Apple è pronto di da subito a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Ora è il periodo migliore di acquistare l’iPad di 9a generazione su eBay

Partendo dal display, infatti, hai subito la sensazione di utilizzare un device eccellente e di altissimo livello. Si tratta di un pannello da 10.2 pollici ad alta risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e una eccellente luminosità, mentre sotto il cofano il potente processore Apple A13 Bionic è sempre pronto ad avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e rendere iOS reattivo e pronto all’uso in ogni momento.

Dotato di due fotocamere ad alte prestazioni (da 8 MP frontale e da 12 MP con ultra grandangolo sul retro), l’iPad di nona generazione monta anche una batteria sapientemente ottimizzata per regalarti un giorno intero di utilizzo senza tentennamenti.

Questa è l’occasione più ghiotta che ti possa capitare per stringere tra le mani uno tra i migliori tablet presenti sul mercato, ma solo se lo metti subito nel carrello. Il codice coupon “REGALI22” rappresenta la tua occasione di far crollare il prezzo del tablet, ma solo se fai in fretta; ti ricordiamo che il codice è valido solo fino al 16 di questo mese.

