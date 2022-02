iPad con NFC diventerà "il POS perfetto"

Apple sta investendo da molto tempo nelle tecnologie di pagamento. Da quando Apple Pay è stato introdotto nel 2014, l'azienda ha anche lanciato una piattaforma di pagamento peer-to-peer e persino una propria carta di credito. Ora la società starebbe lavorando per entrare nel mercato dei terminali di pagamento utilizzando l'iPhone, ma anche l'iPad dovrebbe far parte di quel piano.

iPad sarà “come un POS”? Ecco la supposizione

Un recente rapporto di Bloomberg afferma che l'OEM di Cupertino sta esplorando nuovi modi per trasformare l'iPhone in un terminale di pagamento. La società consentirebbe alla tecnologia NFC integrata nei suoi smartphone di consentire agli utenti di ricevere pagamenti tramite carte di credito contactless (che include Apple Pay e altri portafogli digitali).

Ciò potrebbe aiutare le piccole imprese ad accettare pagamenti con carta di credito senza dover acquistare hardware esterno da società finanziarie. La funzionalità è stata sviluppata sulla base delle risorse di Mobeewave, una startup focalizzata sui pagamenti mobili che è stata acquisita dalla mela nel 2020 per 100 milioni di dollari.

Poiché l'iPhone è l'unico dispositivo iOS dotato di NFC (un protocollo di comunicazione a breve distanza che consente pagamenti contactless), ha senso che l'intero sistema sia costruito pensando al melafonino. Tuttavia, c'è un altro device che si adatterebbe perfettamente come terminale di pagamento: l'iPad.

Ovviamente, la società di Cupertino vuole rivolgersi ai piccoli fornitori che hanno già un iPhone in modo che non devono acquistare un altro dispositivo. Ma pensando a lungo termine, il tablet potrebbe essere un dispositivo ancora migliore per funzionare come “pos”.

L'ampio display dell'iPad sarebbe perfetto per servire non solo come terminale di pagamento, ma anche come sistema completo per i fornitori per registrare, gestire e vendere i loro prodotti… e ci sono già accessori che lo dimostrano.

Square, una delle piattaforme di pagamento più popolari, offre articoli che trasformano iPhone e iPad in terminali POS (point-of-sale). L'azienda ha un'ottima app che consente ai fornitori di utilizzare i dispositivi iOS per tenere traccia di tutte le loro vendite. Nello specifico parlando dell'iPad, ci sono anche degli accessori molto ben costruiti per collocarlo come terminale POS nei negozi. Basta vedere le foto allegate in questo articolo.

Ora: immaginate se Apple realizzasse il proprio sistema POS integrato con Apple Pay e integrato in un iPad abilitato NFC. Sarebbe la fine per aziende come questa. Ad ogni modo, per ora si tratta di rumor. Vi invitiamo a prenderli tutti con “un pizzico di sale”.