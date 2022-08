iPad Air, l’alleato dei video editor oggi in sconto

Questo articolo nasce da una mia esperienza personale: qualche giorno fa ero in spiaggia e dovevo effettuare il controllo di un lavoro video da remoto con una certa urgenza. Ovviamente, non ho portato il mio MacBook Pro da 14“ al mare anche perché ero in vacanza. Fortuna vuole che avevo un iPad Air con me, che mi ero portato per vedere le serie in streaming su Disney+. Vi racconterò ora cosa mi è successo ma prima di tutto voglio dirvi che questo gioiello si trova su Amazon a 656,00 € con spedizioni gratuite. Fidatevi di me se vi dico di comprarlo al volo perché vi cambierà la vita. Entriamo ora nel dettaglio.

iPad Air è potente come un laptop e può fare di tutto

Qualche giorno fa infatti un mio collega aveva fatto il master della traccia audio di un video che stavo realizzando e necessitavo di fare un check immediato prima che lui andasse in vacanza. Avevo solo quella mattina per poter eseguire i controlli ma non avevo il computer con me. Ho scaricato così la sua traccia da Wetransfer direttamente sul mio iPad Air collegato in hotspot al mio iPhone 13 Pro.

A quel punto, ho preso la traccia video che avevo salvato nella sezione file del tablet e ho unito tutto su Adobe Premiere Rush. Questo software infatti, permette di eseguire montaggi video anche abbastanza complessi; certo, non aspettatevi la qualità di un’applicazione desktop ma è comunque molto valida per montaggi social o per check veloci come quello che ho dovuto effettuare.

Mi sono trovato così a mettermi in un lido, bere un caffè seduto al tavolino all’ombra e effettuare tutti i controlli sul lavoro da remoto; il tutto è durato poco più di 20 minuti e io ho portato a casa il mio compito senza alcun problema.

Questo racconto nasce quindi da una mia riflessione; viviamo in una società dove si deve sempre essere pronti a lavorare in ogni dove, in ogni momento, anche in vacanza. Non è sicuramente una situazione ottimale, ma chi fa smart working oppure è un libero professionista sa bene che è il prezzo da pagare per avere una libertà incredibile.

Ho dovuto tirar fuori il tablet per lavoro per 20 minuti mentre ero al mare, appena uscito da un bagno nelle acque cristalline di Porto Cesareo. Ma non mi è pesato lavorare perché iPad rende il tutto semplice quasi come se fosse un gioco da ragazzi.

Potremmo stare ore a parlare dell’etica del lavoro e del fatto che la società si sia evoluta a tal punto da ridurre i confini fra vita privata e lavoro, però quello che mi preme suggerirvi è di acquistare un prodotto del genere perché può sostituire il vostro computer anche nelle situazioni più impensabili. E poi è leggerissimo oltre che compatto. A 655,00€ inoltre, è un affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.