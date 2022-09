iPad Air M1: FERMI TUTTI, prezzo PAZZESCO, compratelo ADESSO (594,15€)

In questi giorni ho potuto testare le potenzialità di iPad Air di quinta generazione durante un viaggio a Parigi. Il tablet mi ha infatti accompagnato in tutti quei momenti di noia fra un posto in un altro dove ho dovuto prendere interminabili autobus o aerei con voli da circa due ore. Credo che se non avessi avuto questo dispositivo con me sarei impazzito dalla disperazione. Non voglio dire che senza un tablet non si possa affrontare un viaggio ma sicuramente mi ha permesso di trascorrere serenamente il viaggio guardando le mie serie TV preferite scaricate in anticipo, ma non solo.

Ecco perché mi trovo qui a consigliarvi l’acquisto di questo gioiellino in quanto potrebbe essere un vero game changer nel vostro quotidiano. Oggi poi lo portate a casa a soli 594,15€ al posto di 699,00€ con spedizione gratuita.

iPad Air: perfetto per il relax quotidiano

Come spiegavo nelle righe sopra, iPad Air è un eccellente dispositivo con cui passare il tempo quando si è sui mezzi pubblici. Io per esempio ho scaricato delle puntate da Disney+ sul mio tablet e le ho viste durante il volo. Fantastico. Ma non solo, perché volendo, quando c’è la connessione Internet (ovvero sempre) ci si può divertire con qualche titolo online o su qualche video games scaricabile dall’App Store. Non dimenticate poi che è ottimo anche per lavorare perché sprigiona potenza a non finire grazie al processore Apple Silicon M1. I più esigenti potranno poi cercare la versione con il modulo 5G integrato per poter navigare senza fare hotspot quando si è in giro.

Io ci ho inserito anche dei documenti per il viaggio e dei vari PDF relativi alle prenotazioni per l’albergo e non solo. Avevo stampato tutto per precauzione ma devo ammettere che oggi non c’è più bisogno (o quasi) di usare la carta fisica. A volte firmo perfino i documenti, i contratti e i PDF dal mio tablet.

Certo, ha un formato non proprio contenuto, ma devo assicurarvi che è leggerissimo. iPad Air da quasi 11” si tiene benissimo in mano e per la visione dei contenuti streaming on demand è stupendo. Approfittate di questo prezzo fuori-di-testa a soli 594,15€ al posto di 699,00€.

