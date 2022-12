iPad Air con M1 è il TABLET DA COMPRARE grazie a QUEST'OFFERTA

iPad Air con M1 è un vero riferimento del mercato dei tablet, garantendo prestazioni al top ad un prezzo decisamente più accessibile rispetto agli iPad Pro ed ai tablet top di gamma con sistema operativo Android. Si tratta, quindi, della scelta giusta per massimizzare il rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta Amazon, inoltre, iPad Air con M1 diventa ancora più conveniente. Attualmente, infatti, è possibile acquistare il tablet di Apple al prezzo scontato di 705 euro invece che 789 euro con un risparmio di ben 84 euro rispetto al listino.

Da notare, inoltre, che è disponibile anche l’acquisto in 5 rate mensili da 141 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è a tempo limitato. Per acquistare il tablet a prezzo ridotto è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La consegna è gestita direttamente da Amazon ed il nuovo iPad sarà consegnato in 1 giorno lavorativo.

iPad Air con M1: il tablet migliore per rapporto qualità/prezzo

La gamma di tablet di Apple può contare su diverse alternative ma nessun modello presenta il rapporto qualità/prezzo di iPad Air con il potente chip M1, lo stesso utilizzato anche dai MacBook. Il chip garantisce prestazioni al top con un consumo energetico ridottissimo. Da segnalare, inoltre, la presenza di un ottimo display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone e di una fotocamera anteriore da 12 Megapixel e una posteriore da 12 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad Air con M1 al prezzo scontato di 795 euro invece che 789 euro. Il modello in offerta è dotato di 64 GB e del supporto Wi-Fi. In sconto ci sono solo alcune colorazioni della gamma di iPad Air. Per sfruttare l’offerta, disponibile anche con l’acquisto in 5 rate mensili, è possibile accedere allo store dal link qui di seguito:

