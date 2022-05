iPad Air 5: è il momento perfetto per acquistarlo con 60€ di sconto

Il nuovo iPad Air di 5a generazione si trova in offerta su Amazon a 635€, con uno sconto di ben 64 euro per il modello da 64GB in colorazione azzurra. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per il nuovo tablet Apple.

Presentato di recente dalla casa di Cupertino, il nuovo iPad Air di quinta generazione porta con sé un hardware incredibilimente potente, grazie al chip Apple M1, lo stesso SoC presente sui più costosi iPad Pro e sui MacBook, Mac Mini e iMac. Il potente hardware permette al sistema iPadOS di girare senza il minimo rallentamento, offrendo un’esperienza d’uso fluida in ogni occasione.

Il display Liquid Retina True Tone da 10,9 pollici è il vero cavallo di battaglia dei nuovi iPad Air, un’incredibile unità che garantisce colori vividi e neri profondi. Anche il design non è da meno, con un corpo interamente realizzato in metallo e piuttosto resistente a graffi e urti accidentali.

La rinnovata potenza di calcolo del nuovo iPad, permette di effettuare operazioni complesse come editing fotografico e montaggio video in 4K. Questo modello è pensato proprio per i creatori di contenuti digitali, che non intendono portarsi sempre dietro il portatile, ma necessitano di un sistema sempre reattivo e performante.

Oggi iPad Air M1 è disponibile in offerta su Amazon a 635€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.

