iPad Air 4 Wi-Fi + Cellular: a QUESTO PREZZO è un OTTIMO ACQUISTO

La quarta generazione di iPad Air diventa ancora più conveniente con questa nuova offerta Amazon, disponibile in occasione delle Offerte di Primavera dello store. Attualmente, infatti, è possibile acquistare iPad Air 4 con 64 GB e connettività Wi-Fi + Cellular al prezzo scontato di 649 euro invece di 789 euro e con la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate mensili. Si tratta di un’ottima promo che consente di acquistare uno dei migliori tablet in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

iPad Air 4 protagonista delle Offerte di Primavera di Amazon

Il tablet di Apple ha tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali. Tra le specifiche troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone e il chip Apple A14 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e una anteriore da 7 Megapixel. C’è il supporto Wi-Fi 6 oltre che il supporto 4G. Lato software troviamo iPadOS 16, sempre aggiornato e ottimizzato per garantire prestazioni ottimali agli utenti, in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad Air 4 al prezzo scontato di 649 euro invece di 789 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

Lo sconto riguarda la variante con 64 GB di storage e con supporto Wi-Fi + Cellular, decisamente più comoda rispetto alla variante con solo supporto Wi-Fi. Per accedere all’offerta si può utilizzare il link qui di sotto. La promozione è destinata a durare solo per poco tempo.

