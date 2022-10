iPad Air (2022) WiFi+Cellular da 64 GB: SCONTO PAZZO e spedizione GRATIS

Nel nostro classico giro quotidiano su Amazon in cerca di offerte, ci siamo imbattuti in una promozione più unica che rara. Di fatto, abbiamo scoperto che iPad Air 2022, quello col processore Apple Silicon per intenderci, si può portare a casa a soli 799,00 € al posto di 899,00 € con spese di spedizione incluse. Non di meno, la versione in sconto non è quella classica solo Wi-Fi, ma presenta anche il modulo 5G per la connettività di nuova generazione. In poche parole ci si potrà connettere anche senza dover fare hotspot con il proprio iPhone.

Perché comprare un iPad Air oggi?

Sofia, siamo onesti: un iPad può fare tantissime cose ed è per questo che noi lo consigliamo sempre a tutti quanti. Non parliamo di un classico prodotto che finisce nel cassetto, ma è un vero e proprio dispositivo eccellente nel quotidiano. Dopodiché usare tranquillamente per vedere le serie TV in streaming , per giocare ai titoli più pesanti e più complessi che vi siano, ma ci potrete anche lavorare con un gadget del genere. L’azienda di Cupertino infatti ha realizzato un device che è un Game Changer. Può fare di tutto ed è così sottile e leggero che ve lo portate in zaino senza alcun problema. È compatibile con tutti gli accessori di iPad Pro come la pencil e la cover tastiera.

Immaginate la bellezza di poter post produrre le vostre foto su Photoshop o Lightroom direttamente da questo gioiellino. Vi basterà infatti collegare al tablet il vostro hard disk o SSD esterno oppure perché no, direttamente la SD mediante un lettore apposito, e il gioco sarà fatto. Non avrete bisogno di nulla di più.

È perfetto anche per un classico uso del divano quindi per vedere un bel film su Netflix o una serie su Disney+. E perché no, ci potete anche lavorare o studiare se siete magari soliti prendere appunti, scrivere su WordPress, fare ricerche, gestire le e-mail, i commenti di YouTube e molto altro ancora. In ultima analisi, avrete accesso a 64 GB di memoria che non sono affatto pochi per scaricare e installare tutte le applicazioni di cui avete bisogno. con il modem 5G avrete tutto il supporto dell’alta velocità con una libertà senza paragoni.

Anche perché facendo hotspot dal telefono si consumano dati preziosi e si scarica in fretta la batteria del device. Con una Sim integrata nel tablet invece, non avrete tutti questi problemi. Fidatevi, un iPad può cambiare la vita e poi la dimensione di 11” circa è perfetta. Con lo smart working che oramai regna imperante della nostra società, basta mettersi questo nella borsetta o nello zaino e si può scordare tranquillamente il computer a casa. Portabilità è la parola d’ordine.

