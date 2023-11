iPad Air (2022) Wi-Fi + Cellular da 256 GB: PREZZONE per il Black Friday su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente sensazionale; l’ottimo iPad Air (2022), nella sua iterazione color “galassia” e con 256 GB di memoria interna, oltre che con il modem Cellular al seguito, costa solo 1029,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che questo è un vero “prezzone” per il Black Friday che noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione. Se siete alla ricerca di un nuovo tablet con cui divertirvi, svagarvi, rilassarvi, e perché no, anche lavorare, questo è il prodotto da comprare oggi, ma siate veloci perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe finire a breve.

iPad Air (2022): il miglior tablet da comprare oggi

Questo tablet di punta di Apple è un vero portento; si tratta di un device che dispone di un processore Apple Silicon M1, lo stesso chip che ritroviamo in ammiraglie come il Mac mini, il MacBook Air o Pro del 2020, l’iMac del 2021 e non solo. È un SoC di livello desktop, potente come mai prima d’ora e che permette anche di far girare in maniera fluida software come DaVinci Resolve 18 o FinalCut Pro. Fra le altre cose, c’è il supporto a Logic Pro e ad altri programmi di punta. Lo schermo da 11″ dell’iPad Air è laminato e supporta la Apple Pencil di seconda generazione, ottima per disegnare o fare lavori di illustrazione. Si può anche collegare la Magic Keyboard al device così da trasformarlo in un mini PC.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1029,00€ nella sua iterazione con modem Cellular (oltre che Wi-Fi), perfetto per utilizzarlo con una nanoSIM e un piano dati in abbonamento, e con 256 GB di memoria interna (ovviamente non espandibile). C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio; correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.