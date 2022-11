iPad Air (2022): sconto IMMEDIATO di 90€ su Amazon

iPad Air (2022) è forse uno dei prodotti più interessanti di Apple per questo 2022. Al contrario dell’iPad di decima generazione o dei nuovi Pro da 11 e 12.9″, questo modello ha subito un vero e proprio upgrade diventando, di fatto, molto simile all’iterazione Pro del 2021. È da preferire per via del prezzo contenuto, e rispetto alla controparte di punta è privo solo del ProMotion, delle fotocamere aggiuntive e del LiDAR.

Capirete bene che si tratta di elementi che poi, nella vita vera, non giustificano il prezzo più elevato dell’altro prodotto. Se poi considerate che l’Air presenta il chip Apple Silicon M1 e che oggi è in sconto a soli 699,00€ al posto di 789,00€ nella sua versione base da 64 GB con modulo Wi-Fi al seguito, allora vedrete voi stessi che si tratta di un gadget da prendere al volo. Ovviamente lo trovate su Amazon al link a questo link.

iPad Air (2022): tanti motivi per cui acquistarlo da Amazon

In primo luogo vogliamo ricordarvi i vantaggi nell’acquistare un device da Amazon. Avrete sempre le spese di spedizione gratuite quando qualcosa è spedita o venduta dal sito stesso. C’è la garanzia di Apple per un anno presso qualunque Apple Store presente al mondo e quella di Amazon per ben due. Per qualsiasi problema ci sarà un assistente pronto ad aiutarvi, tutti i giorni, festivi compresi, dalle sei a mezzanotte.

Non manca la possibilità di effettuare il reso in maniera totalmente gratuita fino al 31 gennaio 2023 e volendo, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di pagamento interno al sito o con il portale di Cofidis.

iPad Air (2022) ha potenza da vendere, si è appena aggiornato ad iPadOS 16 ed è compatibile con la funzione Stage Manager, esclusiva dei modelli con chip Apple Silicon. Non perdete tempo e fatelo vostro al miglior prezzo di sempre: solo 699,00€ al posto di 789,00€. La colorazione in offerta è quella grigio siderale.

