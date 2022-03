iPad Air 2022 o iPad Pro 11": quale conviene acquistare?

I test e i benchmark lo confermano: sembra proprio che il nuovo iPad Air (222) dotato di SoC Apple Silicon M1 sia potente tanto quanto il Pro dello scorso anno. Nessuna paura quindi: l'azienda di Cupertino non ha abbassato minimamente le prestazioni della piattaforma proprietaria, per fortuna. Questo però, complica le cose: quale modello scegliere?

Ricordiamo che durante l'evento Peek Performance dell'8 marzo, Apple ha tolto i veli al suo nuovo tablet di fascia media, un prodotto identico sul fronte del design rispetto alla vecchia generazione, ma che presenta una soluzione next-gen sotto la scocca. Adesso, nonostante il device non sia ancora arrivato in commercio, possiamo notare che dei revisori sono riusciti a metterci le mani e hanno quindi eseguito tutti i benchmark del caso: ecco cosa hanno scoperto.

iPad Air 2022 con M1 è una bestia, parola di Apple

Andando a vedere i risultati emersi, notiamo che l'iPad Air 2022 con Apple Silicon M1 ha ottenuto un punteggio di 1711 nei test single core del portale di benchmarking, mentre ha registrato 7233 in quelli multi-core. Lo scorso anno abbiamo ottenuto dei valori molto, molto simili (1718 e 7313).

In poche parole, questo tranquillizza gli utenti che sceglieranno il tablet di fascia media: si scopre che la mela non ha abbassato la velocità dell'M1, anzi: ha reso l'Air 2022 libero di sprigionare la sua piena potenza con una velocità massima di 3,20 GHz. Giusto per un po' di completezza, il processore in questione è il primo sviluppato interamente in casa di Cupertino, lanciato nel novembre del 2020 per la prima volta e inserito su MacBook Pro 13, Air, Mac Mini e iMac da 24″.

Il dispositivo è preordinabile da venerdì scorso e si può scegliere in cinque colorazioni: grigio siderale, galassia, rosa, blu e violetto. Costa 699€ nel taglio da 64 GB con Wi-Fi.

Meglio acquistare questo o il Pro dello scorso anno? La domanda è più che lecita ma bisogna tenere conto di due fattori. A fronte di una spesa superiore di 150€ circa (per il Pro 11″) si ha il ProMotion e un compatro fotografico più ricco, con LiDAR al seguito. Se per voi questi elementi non sono importanti (dipende dall'utilizzo che ne dovrete fare), allora vi consigliamo assolutamente l'Air, senza pensarci due volte.