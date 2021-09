iPad Air 2022 non avrà un display OLED, a quanto pare

L'iPad Air del 2022 non sfoggerà il pannello OLED di Samsung Display: questo è quanto rivelato da un recente report emerso in rete.

iPad Air 2022: addio alla collaborazione con Samsung Display?

Un nuovo rapporto ha suggerito che l'azienda di Cupertino non adotterà la tecnologia OLED di Samsung Display per i suoi futuri tablet di fascia intermedia, la serie Air del 2022.

Secondo il rapporto di TheElec, il progetto congiunto è stato annullato per diversi motivi, che includono la struttura a stack degli schermi OLED, la redditività o forse anche entrambi. Fonti vicine alla vicenda hanno rivelato questa informazione.

Per chi non lo sapesse, un singolo stack è la struttura del pannello OLED ampiamente utilizzata in cui rosso, verde e blu formano uno strato di emissione. Tuttavia, l'OEM di Cupertino non sembra essere “soddisfatto” dei livelli di luminosità delle unità OLED a stack singolo attuali.

Inoltre, il produttore di iPhone è anche diffidente nei confronti della durata della vita del suddetto schermo poiché i suoi clienti sono più inclini a tenere i loro iPad più a lungo dei modelli di iPhone, i quali hanno tendenzialmente, un ciclo di aggiornamento più aggressivo.

Al momento, secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di passare ad una struttura tandem a due stack per il suo primo iPad OLED. Questo prodotto dovrebbe fornire due livelli di emissione rosso, verde e blu invece di uno solo. Questo, a sua volta, dovrebbe aiutare a raddoppiare la luminosità estendendo anche la vita del pannello fino a quattro volte.

Le fonti hanno anche aggiunto che anche la redditività potrebbe essere un fattore importante. Quindi, passare ad una tecnologia a due stack per l'iPad Air di nuova generazione potrebbe non essere poi un buon investimento per Samsung. Staremo a vedere.