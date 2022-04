iPad Air 2022: con queste app e accessori è molto meglio di un laptop

Non chiamatelo solo tablet. iPad Air 2022 è, fondamentalmente, il Tablet con la t maiuscola, il dispositivo da comprare per navigare in Internet sul divano, godersi un film sdraiati sul letto, per vedere una partita di calcio senza dover litigare con i propri figli per il televisore, per fare una partita veloce su Apple Arcade, oppure per addormentarsi leggendo un libro.

Gli scenari di utilizzo multimediale e ludico sono tantissimi, ma sarebbe riduttivo considerare iPad Air 2022 solo come un tablet votato alla multimedialità. Grazie al chip M1 questo dispositivo Apple è molto di più, un oggetto che come il fratello maggiore, iPad Pro, ha ben poco da invidiare ad un laptop di ultima generazione. Anzi è molto meglio di un notebook o di un ultrabook: è più leggero, non scalda mai, lo porti anche in un mini zaino Decathlon da 2,99€, lo puoi lasciare perennemente acceso senza aver paura di scaricare rapidamente la batteria e lo hai sempre pronto all'uso. Dal punto di vista delle app inoltre c'è davvero tutto quello di cui puoi aver bisogno per lavorare.

Dopo averlo provato per settimane, nella versione top Wifi+Cellular da 256GB, non voglio fare una classica recensione di iPad Air 2022, tanto si potrebbe sintetizzare tutto in poche parole: design, hardware e software sono eccezionali, Apple ha centrato ancora una volta l'obiettivo. Quello che voglio scrivere di iPad Air 2022 sono dei consigli pratici e basati sull'esperienza d'uso per scegliere app e accessori indispensabili per trasformarlo in uno strumento di lavoro al pari di un laptop o, addirittura, migliore.

Partiamo dalle app con un elenco ragionato e sintetico di quelle che, dal mio punto di vista, sono le più efficaci nel trasformare iPad Air 2022 nel compagno di lavoro ideale:

Bear: un'app fondamentale per scrivere senza distrazioni e velocemente sfruttando un editor che pur essendo minimalista consente di formattare il testo in modo efficace e rapido grazie al markdown. Nonostante la poca notorietà rispetto ad app più blasonate Bear è un editor che una volta scoperto non si lascia più.

Documents: il file manager definitivo per iPad. Consente di organizzare i file presenti sul dispositivo ma lo si ama per altre due funzioni che sono essenziali per lavorare sul tablet Apple: l’estrazione di archivi compressi .zip o .rar e la modifica di file PDF.

Word, Excel e PowerPoint: per usare davvero iPad come un sostituto di un notebook non si può fare a meno della suite Microsoft. Basta un abbonamento a Microsoft 365 non solo per visualizzare i file ma anche per modificarli proprio come se si fosse davanti ad un vero e proprio PC o Mac.

Any.do: todo list, calendario e reminder, grazie a quest'app, multipiattaforma, puoi organizzare la tua giornata facilmente e non dimenticare più nulla. Semplice e immediata, Any.do è veramente uno strumento potente.

Snapseed: una delle migliori app per il fotoritocco che tanti utenti desktop invidiano agli utenti mobile. Con pochi clic permette di modificare foto in modo spettacolare e soprattutto senza spendere un euro, a differenza di tante app che hanno prezzi salati.

Queste app, tuttavia, non bastano per trasformare completamente iPad Air 2022 in una vera e propria workstation. Solo il connubio con alcuni accessori hardware fa spiccare il volo al tablet Apple. In particolare sono tre gli accessori, a nostro avviso, indispensabili da acquistare per spingere al massimo la produttività su iPad:

Magic Keyboard: la miglior tastiera acquistabile per iPad, senza se e senza ma. Purtroppo il prezzo non è affatto accessibile, ben 339€ di listino, ma posso assicurare che questo accessorio cambia completamente l’utilizzo che si fa di iPad consentendo una scrittura fluida, veloce e senza errori. Se volte spendere qualcosa in meno esistono delle alternative di buon livello, per esempio la Logitech Combo Touch che ha una buona qualità costruttiva a fronte di un prezzo più contenuto.

Logitech MX Anywhere 3: mouse Bluetooth versatile e progettato per funzionare su qualsiasi superficie, può essere associato facilmente con iPad e funziona alla grande, permettendo di lavorare comodamente grazie alla sua precisione.

Apple pencil di seconda generazione: strumento super utile per prendere appunti velocemente, annotare file e disegnare con una precisione e reattività senza pari. Anche in questo caso il prezzo è elevato, circa 120€, ma può rivelarsi davvero un accessorio indispensabile per lavorare con iPad.

Conclusioni

Le app e gli accessori che ho consigliato consentono di usare il nuovo iPad Air 2022 come un vero e proprio sostituto di un laptop, c'è davvero poca differenza dal punto di vista dell'usabilità complessiva. Anche dal punto di vista delle performance non si rimane delusi, anzi con il chip M1 qualsiasi task lavorativo può essere portato a termine senza intoppi o rallentamenti. Certo non aspettative di spendere poco, il modello “entry level” con 64Gb di storage costa 699€ e 899€ se si sceglie la versione da 256€ (ben € 1.039,00 se si sceglie il modello Wifi+cellular), ma ci si ritrova in mano un dispositivo utilizzabile non solo per lavoro ma anche per svago, non dovendo rinunciare a nulla rispetto ad un laptop, anzi con una versatilità tale da consentirgli di adattarsi alla grande a tutti i contesti di utilizzo.