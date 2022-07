iPad Air (2022) con 64/256 GB: prezzi MAI VISTI prima

Se state cercando un nuovo tablet di casa Apple e non sapete cosa scegliere, sappiate che oggi su Amazon ci sono delle promozioni che sono semplicemente incredibili. La più interessante al nostro avviso, riguarda l’iPad Air da 64 GB a 572,89€. Il risparmio è davvero incredibile: parliamo del 18% in meno sul prezzo di destino che dovrebbe essere di 699 €. Ci siamo poi la presenza delle spedizioni gratuite, la consegna entro domenica, la disponibilità immediata per diverse colorazioni e il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Altresì, cioè l’assistenza clienti sette giorni su sette.

Se invece volete il modello da 256 GB con modem solo Wi-Fi, vi segnaliamo che si trova a 799 € al posto di 869 €. L’unica colorazione in sconto è quella viola.

iPad Air (2022): quello da acquistare

Inutile dirvi che oggi è davvero un gran giorno per comprare un tablet di casa Apple. Ci sono tantissime promozioni ma l’iPad Air del 2022, quello uscito pochi mesi fa, a questo prezzo, è il migliore che si possa comprare oggi. Il motivo è presto detto: stiamo parlando di un dispositivo con un processore potentissimo a bordo. Apple Silicon M1 alimenta questa macchina esagerare tutte le operazioni e le applicazioni come nessun altro device in commercio, fatta eccezione per i modelli pro, che hanno lo stesso hardware. Certo, c’è una sola fotocamera e lo schermo non ha il promotion, per il resto è identico alla versione Premium… Ma costa molto, molto meno.

Questo dispositivo è un prodotto eccellente per la multimedialità, per il lavoro, per il gaming ma anche per l’intrattenimento domestico o in mobilità. Addirittura certi fotografi utilizzano queste tavolette per il loro editing. Cosa aspettate? La versione da 64 GB a 572,89€ non ve la dovete lasciar sfuggire. Fate presto prima che terminino le scorte. Attenzione però, perché non tutte le colorazioni sono in sconto; controllate sempre prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.